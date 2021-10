Učiteľka sa odviezla taxíkom: Po tom, čo spravil vodič, teraz spáva s kladivom

Vydesená učiteľka začala spávať s kladivom, odkedy sa u nej doma dvakrát objavil vodič taxislužby Uber.

Ako píše Metro, zamestnankyňa školy, ktorá pracuje v južnom Londýne, sa rozhodla spať s kladivom vedľa postele, keď sa u nej doma dvakrát objavil strašidelný vodič Uberu. Amélé Sossavi netušila, že keď si 20. septembra objednala Uber, aby jej odviezol posledné kufre z jej starého bytu do nového, bude len o pár dní neskôr potrebovať policajnú ochranu.

25-ročná žena hovorí, že to, čo sa začalo ako zdvorilá konverzácia s vodičom o jeho živote, sa rýchlo premenilo na nepríjemný zážitok. Spýtal sa jej, či má priateľa, a vypýtal si jej telefónne číslo, keď ju viezol na jej novú adresu. Amélé sa pokúšala odmietať jeho návrhy a dala mu falošné číslo - niečo, čo v minulosti urobila mnohokrát. Ale o dva dni neskôr od neho objavila lístoček, ktorý jej nechal v schránke. „Ahoj, ja som Habib, tvoje číslo nefungovalo. Zavolaj mi na…," napísal a doplnil svoje telefónne číslo.

Keďže bola vystrašená a pracuje neďaleko miesta, kde bola v minulosti zavraždená učiteľka základnej školy, rozhodla sa ignorovať dopis vodiča. Ale v stredu, keď bola Amélé v práci, dostala správu od jedného zo svojich spolubývajúcich, v ktorej bolo napísané: „Amélé, tvoj vodič Uberu práve prišiel do domu.“ Amélé pre Metro.co.uk povedala: „Keď mi to môj spolubývajúci napísal, zlomilo ma to. Pracujem v škole a mala som obednú prestávku. Niekoľko mojich kolegov ma muselo upokojiť. Zvlášť pri tom všetkom, čo sa ženám v poslednej dobe deje, ma to skutočne vydesilo.“ Dodala, že v noci ani nezostala doma, pretože sa necítila bezpečne.

„Keď som sa nakoniec vrátila, musela som zamknúť všetky dvere a spala som s kladivom vedľa postele, pretože ten vodič teraz pozná moju adresu, vie, kde bývam,“ prezradila vydesená žena. Neskôr zavolala políciu a oznámila im, že má obavy z obťažovania a prenasledovania. Požiadala o stretnutie s policajtom v škole.

Pôvodne povedala, že policajt „nepochopil naliehavosť situácie“ a povedal jej, že nemajú dostatok službukonajúcich mužov. Po dôkladnom naliehaní, aby jej polícia pomohla, išla policajtka do školy a odviedla Amélé domov. Neskôr v ten deň polícia Améle povedala, že daného vodiča taxislužba vyhodila. Amélé dodala, že má s políciou „veľmi pozitívne“ skúsenosti, ale poukázala na to, že to bolo preto, lebo jej pomáhala žena policajtka.

Mladá žena tiež kontaktovala Uber, aby im oznámila, že od vodiča dostala alarmujúcu správu, uviedla však, že reagovali až po jeho druhej návšteve. Hovoriac o tom, ako incident ovplyvnil jej život, asistentka učiteľa povedala, že teraz už spáva doma, no cíti sa zle. „Necítim sa bezpečne a nemyslím si, že sa v blízkej budúcnosti budem cítiť bezpečnejšie. Začnem navštevovať hodiny bojových umení a sebaobrany, pretože si stále robím starosti,“ prezradila.

„Tiež si už nikdy nevezmem Uber. V skutočnosti som sa rada rozprávala s taxikármi, ale kvôli tomuto som sa stala asociálnou, pretože sa zdá, že vďaka konverzácii a priateľskému správaniu dokáže dôjsť k niečoho omnoho horšiemu, než človek zamýšľa.“ Jej príbeh, o ktorý sa podelila na sociálnych sieťach, teraz podnietil desiatky žien, aby zareagovali svojimi hororovými príbehmi so súkromnými taxislužbami.