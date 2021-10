Noví členovia Diamantového klub MMM v Košiciach: Jozefa covid takmer dostal, zachránil ho beh

Patria k elite. Diamantový klub Medzinárodného maratónu mieru (MMM) sa rozrástol na 61 členov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred zapálením maratónskeho ohňa organizátori najstaršieho európskeho maratónu predstavili atlétov, ktorí po novom patria do prestížneho klubu. Do elity sa zaradili bežci a bežkyne, ktorí majú na konte 25 a viac úspešne zvládnutých štartov na tomto podujatí. Do vyberanej spoločnosti sa tak dostala aj rekordérka v počte zabehnutých maratónov na Slovensku, aj Jozef (70), ktorý bojoval o život, keď sa nakazil covidom, no teraz sa opäť postaví na štart...

Tento šport mi zachránil život!

Jozef Čurlej (70), Košice

- V poradí 25.-krát som štartoval v r. 2019. Predtým, ako som sa začal hýbať, som fajčil a mal som 90 kíl. S behom som začal, keď som mal 39 rokov. Povedal som si, že musím so sebou niečo robiť. Začal som behávať okolo bloku, ale v noci o 22. hodine, aby ma susedia nevideli a nesmiali sa, tak to bolo kedysi, kto behal, to bol blázon. Na prvý maratón som sa pripravoval 1,5 roka, to som už schudol na 72 kíl. Prvý maratón som bežal v Liptovskom Mikuláši, hanbil som sa ísť hneď do Košíc. Keby som to vzdal, tu ma ľudia poznali, tak by sa mi smiali. Potom to nabralo obrátky, pochodil som maratóny cez Ameriku, Afriku a precestoval som pol sveta. Tento rok však prišli zdravotné komplikácie, operácia srdca, covid. Ja som bol v nemocnici na kyslíku 10 dní, dvakrát som sa lúčil so životom. Lekári mi povedali, že za to, že žijem, vďačím behu a dobrej kondícii.

Na konte mám

Eva Sejdlová (73), Tlmače

- V poradí 25. štart na MMM som mala v roku 2019, bežala som aj vlani. Pred týmto maratónom som stihla aj maratón v Berlíne, ktorý sa konal v polovici septembra. Pre aktuálnu situáciu tam bola len polovičná účasť než obvykle, okolo 25-tisíc bežcov. Čo je ale dobré, bola som v kategórii nad 70 rokov a bolo nás tam 32, kiežby sa aj v Košiciach objavil takýto počet. Ja mám na svojom konte už 475 maratónov. Prvýkrát som obula maratónky na svoje 35. narodeniny, na MMM som štartovala po prvý raz ako 38-ročná. Za rok stihnem aj 25 maratónov, to bolo ale pred koronou, teraz sa ich počet scvrkol, lebo musím brať ohľad aj na vek.

Behom prekonávam svoje limity

Miroslav Smetana (56), Medzilaborce

- Behanie ma začalo baviť, stále som posúval svoje hranice a potom ma to chytilo. Kedysi som odbehol aj 3 maratóny za rok, teraz už zvládnem len jeden. Svoj úplne prvý maratón - Vranovský, som bežal ako 18-ročný, potom Michalovský, až potom som sa odvážil ísť do Košíc. Keď som ešte nebehal maratóny, chodil som sa ako tínedžer pozerať na Lokomotívu, boli tam aj zahraniční bežci napríklad z Japonska, vtedy ma to chytilo. Chystám sa aj na tohtoročný maratón, trénoval som, no nie až v takej intenzite ako kedysi. Moje plány je hlavne byť v pohode, zdravý a tešiť sa z behu.