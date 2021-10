Slovenku prepustili z chorvátskej nemocnice: Rodina sa Dane otočila chrbtom, zakročili Američania!

Čo s ňou bude? Danielu (57), ktorú našli dezorientovanú, doráňanú a bez dokladov na chorvátskom ostrove Krk, prepustili podľa našich informácií z nemocnice v Rijeke. Po takmer 3 týždňoch sa tak žena, po ktorej identite pátrali po celom svete, mala konečne dostať na Slovensko.

Po 20 dňoch bola podľa našich informácií Daniela prepustená z nemocnice v Rijeke, kde bola hospitalizovaná potom, čo ju našli na ostrove Krk v neprístupnom skalnom teréne pri pláži. Pomocnú ruku Slovenke, ktorá bola známou a úspešnou návrhárkou šperkov v USA, podali jej starí priatelia z Ameriky. Založili jej zbierku s cieľom vyzbierať 5 000 dolárov (4 310 eur), aby sa mohla postaviť na vlastné nohy a financovať nákladnú liečbu.

„Jej rodina sa jej obrátila chrbtom, úrady si svoje povinnosti splnili a tak zostala Daniela odkázaná na pomoc úplne cudzích ľudí. Pomáhajú jej priatelia z Ameriky a z Trenčína. Sme s nimi v kontakte, chceme Daniele pomôcť, je smutné, čo sa jej stalo. Začína už ktovie koľkýkrát od nuly,“ prezradila bývalá spolužiačka, ktorá medzi prvými informovala slovenskú políciu, keď na fotografii na internete spoznala v neznámej žene svoju kamarátku zo školských lavíc. Nový Čas zisťoval, či je Dana hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, no do uzávierky nedostal odpoveď.

Čaká ju dlhá cesta

Podľa informácií od chorvátskych záchranárov na neznámu ženu upozornil miestny rybár 12. septembra krátko pred deviatou ráno na pláži ostrova Krk, avšak ako povedal chorvátskym médiám, nevolala o pomoc ani nemávala. O deň neskôr sa však rovnakou trasou plavili opäť, no to už mávala a kričala po anglicky o pomoc. Z pláže ju dezorientovanú, vysilenú a bez dokladov vynieslo 12 záchranárov, ktorí ju odovzdali do rúk zdravotníkov.

Chorvátska polícia začala pátrať po jej identite, ktorú zistili až vďaka zverejnenej fotografii. Vďaka informáciám takmer z celého sveta odhalili, že ide o Trenčianku Danu. „V spolupráci s občanmi a médiami zhromaždili policajti z policajnej stanice Krk, všeobecnej kriminálnej služby a odboru analytiky, hlásení a styku s verejnosťou policajnej správy Primorje-Gorski Kotar sériu informácií, ktorých výsledkom bola identita ženy nájdenej 12. septembra na ostrove Krk.

Prostredníctvom fotografie bola identifikovaná ako slovenská občianka. Bolo zistené, že ide o 57-ročnú Slovenku,“ informovala pred vyše týždňom chorvátska polícia. Teraz by už Dana mala byť na Slovensku, no čaká ju ešte dlhá cesta, pretože si stále nepamätá nič zo svojho života aj napriek enormnej snahe lekárov. Čaká ju terapia, ktorá jej hádam prinavráti spomienky spred osudnej cesty na pláž...