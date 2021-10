To snáď nie! Okrem elektriny a plynu raketovo dražie aj palivo: Budeme za benzín platiť 1,60 €?!

Veľké zdražovanie! Motoristov na cestách nepoteší, že ceny pohonných hmôt za posledné mesiace vystúpili do dramatických výšok.

Na niektorých pumpách nie je nezvyčajné, že sa hodnota za liter benzínu 95 pohybuje v blízkosti 1,50 eura. Takéto ceny sme na Slovensku videli naposledy v roku 2014, keď sa prejavili extrémne nárasty cien ropy na burze.

S drahým benzínom a naftou však zápasia nielen slovenskí motoristi. V Česku majú rovnaký problém, keď tamojšie ceny rovnako atakujú tie z roku 2014. Práve drahé energie spôsobujú Slovákom v tomto období vrásky na tvári. Plyn aj elektrina majú v budúcom roku zdražieť o niekoľko percent a výpadky tak môže mať výroba niektorých firiem a domácnosti zas budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Ako zmierniť výrazný rast sa rieši aj v politických kruhoch.

Minister hospodárstva Richard Sulík predstavil opatrenie, ktorým chcú v koalícii znížiť cenu energií pre chudobnejšie domácnosti - pôjde to cez špeciálnu tarifu, čiže jednu položku z ceny elektriny. Tú pripraví ÚRSO a podľa Sulíka bude „extrémne nízka“ do určitej výšky odberu elektriny. Tarifu zavedú, ak by „naozaj mali nejaké časti obyvateľstva byť významnejšie postihnuté nárastom ceny elektrickej energie“.

Drahý benzín a nafta

Domácnosti však pocítia aj zdražovanie pohonných hmôt a to už v súčasnosti. Práve v týchto dňoch sa dostáva cena najpoužívanejšieho typu benzínu na rekordné hodnoty okolo 1,50 € za liter. Nafta je približne o 20 centov lacnejšia. Túto hranicu atakujú posledné týždne a očakáva sa, že to bude pokračovať aj naďalej. V praxi sa tak môžeme dostať až na hodnoty z roku 2014, keď sme za liter benzínu platili takmer 1,60 € za liter.

Analytička 365.bank Jana Glasová hovorí, že ide o trend vzhľadom na očakávaný vývoj svetových cien ropy, čo vplýva na samotné zdražovanie pohonných hmôt. „Pokles ropných zásob aj ťažby v USA po hurikánoch bude ešte podporovať ceny ropy v raste. Preto predpokladáme, že ceny na našich pumpách by mohli ešte vzrásť,“ uviedla Glasová.

Vyššia cena o 24 %

Zdražovanie pohonných látok na našich pumpách je od začiatku tohto roka citeľné. Benzín 95 je drahší ako vlani o zhruba 24 % a benzín 98 o 21 %. Drahšia ako pred rokom je aj nafta, a to až o 26 %. „Zdražovanie ropy je dané hlavne tým, že po pandémii nastalo ekonomické oživenie, väčšia mobilita ľudí, a spolu s dovolenkovou sezónou sa vrátila aj chuť cestovať. Dopyt po rope teda rástol,“ podotkla Glasová.

Ešte na začiatku augusta sa ceny ropy približovali k hladine 66 amerických dolárov za barel, koncom augusta však už opäť mierili nahor a tento rastúci trend pokračuje dodnes. Minulý týždeň sa čierne zlato pohybovalo v rozmedzí 73 až 76 dolárov a tento týždeň atakovalo už aj 78-dolárovú hranicu. Smerom nahor je ropa podľa analytičky tlačená odstávkami niektorých ťažobných zariadení v Mexickom zálive pre hurikán.

Brzdí to covid

Pre hurikán výrazne klesli aj zásoby ropy v USA na takmer trojročné minimum. „Naopak, brzdiaco na ceny ropy pôsobia obavy z narastajúceho počtu infikovaných novým delta variantom, čo zvyšuje neistotu ohľadom ďalšieho vývoja dopytu po rope,“ dodala Glasová. Očakáva, že zhoršujúca sa pandemická situácia bude ropu ovplyvňovať ešte výraznejšie s príchodom jesenných mesiacov. Riziko opätovného poklesu dopytu totiž narastá. „To by malo pôsobiť brzdiaco na ceny ropy,“ uzavrela Glasová.

Čo na to motoristi?

Zdražovanie sa ma dotýka

Jozef Čillík (65), Zvolen

- Som na dôchodku a každé zdražovanie, čohokoľvek, sa ma dotýka. Nenajazdím toho veľa. Vnúčatá mám v Banskej Bystrici a na Budči, kam za nimi cestujem autom, poto

Budem jazdiť menej

Ervín (69), dôchodca, Nové Mesto nad Váhom

- Ja sa nestačím čudovať, ako raketovo rýchlo idú ceny za pohonné hmoty hore. Určite sa to dotkne nášho dôchodkového rozpočtu. Tankujem však málo, ale aj z toho mála budem musieť ubrať. Miniem tak 50 € za pohonné hmoty, no keď som ich minul pred dvomi mesiacmi, mal som to na celý mesiac, teraz mi to vystačí ledva na pol mesiaca. Nič sa nedá robiť, budeme jazdiť menej.

Za čo všetko dávame viac

Plyn - Ceny za túto nerastnú surovinu budú podobné ako v roku 2020, čiže výrazne vyššie ako tento rok, keď klesli o 20 % - práve o takúto hodnotu môžu na budúci rok stúpnuť.



Elektrina - Hodnota elektriny rastie v súvislosti s jej vysokou spotrebou. Očakáva sa, že domácnosti zaplatia v budúcom roku o približne 10 % viac. Sulík ju chce znižovať nižšími tarifami za prevádzkovanie systému.



Potraviny - S rastom cien za tovary a služby zápasíme od uvoľnenia opatrení. Medziročná inflácia, čiže nárast cien, dosiahla na konci leta skoro 4 %, čo je najviac od roku 2012. „V auguste poskočili aj ceny potravín a medziročne boli vyššie o 3,7 % (najviac od júna 2020), a to vplyvom rastu tých zložiek, ktoré narástli medzimesačne, a to najmä ceny chleba a obilnín, mlieka, syrov a vajec, ako aj mäsa,“ poznamenali štatistici.