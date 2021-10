Tesco chce krízu v kamiónovej doprave riešiť svojsky: Nápad pomôže zároveň znížiť emisie

Najväčší britský maloobchodný predajca Tesco plánuje rozšíriť využívanie vlakov na prepravu tovaru zo Španielska.

To mu pomôže jednak znížiť emisie a zároveň chrániť dodávky, ktoré komplikuje nedostatok vodičov nákladných automobilov.

Generálny riaditeľ reťazca Ken Murphy v tejto súvislosti uviedol, že uplynulé tri mesiace boli „dosť náročné“, ale supermarket sa s tým dobre vyrovnal vďaka úzkym väzbám na dodávateľov a detailnému plánovaniu. Spoločnosť začala v ostatných mesiacoch využívať častejšie železničnú dopravu na dovoz ovocia a zeleniny zo Španielska do Spojeného kráľovstva. Znížila tak počet nákladných automobilov, ktoré má na cestách, a zabezpečila si dodávky.

Teraz má ambíciu zvýšiť prepravu kontajnerov po železnici zo 65.000 ročne na 90.000 kontajnerov do novembra alebo decembra. „Sme jedným z mála, ak nie jediným maloobchodníkom s potravinami v Británii, ktorý vo veľkom používa železnicu,“ povedal Murphy, podľa ktorého aj toto pomohlo reťazcu lepšie čeliť problémom v automobilovej nákladnej doprave. „Aby sme to uviedli do kontextu, prepravou 65.000 kontajnerov po železnici ušetríme približne 35,40 milióna cestných kilometrov ročne,“ vyhlásil.

Britániu v tomto roku zasiahol akútny nedostatok vodičov nákladných automobilov. Niektorí maloobchodníci a ropné spoločnosti varovali, že majú problém poskytovať služby v plnom rozsahu. Okrem toho sú mnohé veľké firmy buď pod tlakom, aby znížili emisie, alebo si podobne ako Tesco stanovili ciele v tejto oblasti, ktoré sa teraz snažia splniť.

Murphy dodal, že aj napriek ťažkostiam odviedlo Tesco „fantastickú“ prácu pokiaľ ide o zabezpečenie dopravy potravín do obchodov a zároveň pritom nezvýšilo potravinový odpad.