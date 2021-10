Tvrdá kritika prezidentky! Juraj Hrabko to povedal priamo: Zabudla na to závažné

Správa prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky akcentovala témy, ktoré si ako kľúčové vybrala hlava štátu.

Nespĺňala však štandardy, aké by správa o stave krajiny a závažných politických otázkach spĺňať mala. V diskusii na TASR TV to skonštatoval publicista Juraj Hrabko.

„Akcentovala na stabilitu vládnej koalície, na slušnosť a ocenenie zdravotníkov. Tým to nechcem znevažovať. Vybrala si, čo považuje a nepovažuje za dôležité povedať. A s tým mám trochu problém,“ uviedol Hrabko. Od správy o stave republiky očakával stanoviská k závažným politickým udalostiam, ktoré sa udiali od posledného vystúpenia hlavy štátu v parlamente. „Bola to napríklad výmena premiéra. Neviem si predstaviť významnejšiu politickú udalosť. Chýbala mi aj spomienka na návštevu pápeža. To bola zahraničnopolitická udalosť, ktorú by podľa mňa iná hlava štátu aspoň spomenula,“ tvrdí Hrabko.

V priebehu tohto týždňa sa prezidentka stretla s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO), predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), aj lídrom Smeru-SD Robertom Ficom a predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim. „Určite po nich žiadala to, čo aj neskôr povedala, teda pokoj, slušnosť a mierové spolužitie,“ odhadol Hrabko.

Na margo prísľubu Borisa Kollára podporiť doplnenie ústavy o možnosť skrátiť volebné obdobie referendom alebo ústavným zákonom, poznamenal, že vypísanie predčasných volieb by bolo prehrou koalície. „Treba počkať, uvidíme, ako poslanci rozhodnú. Či umožnia ľuďom, aby mohli v referende hlasovať aj o skrátení volebného obdobia. Lebo dnes to majú zakázané ústavným súdom, podľa môjho názoru nie ústavou, ale ústavným súdom. Pretože ústava presne vymedzuje okolnosti, za ktorých nie je možné urobiť referendum a ústavný súd k nim pridal ďalšie,“ zhodnotil Hrabko.

Hoci vláda schválila reformu zdravotníctva, ktorá by mala od roku 2024 zásadným spôsobom zmeniť fungovanie nemocníc, podľa Hrabka je to skôr ďalšia etapa diskusie o reforme, než jej reálny začiatok. „Nie je dobrý začiatok, keď minister zdravotníctva nedokáže návrh reformy presadiť ani v rámci vládnej koalície. Členovia kabinetu za Sme rodina s týmto nesúhlasili,“ upozornil. Poukázal tiež na politikárčenie pri odklade zverejnenia zoznamu nového rozdelenia nemocníc po komunálnych a regionálnych voľbách.