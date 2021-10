Manželia zažívajú najšťastnejšie obdobie za 9 rokov: Pikantné, čo im zachránilo vzťah

Pár zachránil svoje manželstvo tým, že natáčal svoj sexuálny život a uverejňoval videá na pornografických stránkach – to im prinieslo tiež 30-tisíc libier (35-tisíc eur) mesačne.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako píše Wales Online, Jess Miller (32) a jej manžel Mike (33) sa rozhodli „znovu zapáliť iskru“ v ich deväťročnom vzťahu tým, že si začali natáčať svoj sex. Potom začali nahrávať videá na siete, kde figuruje sexuálny obsah - Pornhub a Only Fans, aby zarobili peniaze navyše. Pár teraz hovorí, že sú „šťastnejší ako kedykoľvek predtým“ - a za posledné tri roky zarábajú 35-tisíc eur mesačne.

Dvojica má dcéru a Jess má ďalšie dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Keď manželia začali uverejňovať videá, diváci v komentároch napísali, že im ukázali, ako vyzerá „skutočná láska“. Pár odhalil svoju aktivitu kamarátom a rodine vo februári 2020 a zaznamenal väčšinou pozitívne odpovede. Teraz pár predáva obrázky a videá za 30-tisíc libier (35-tisíc eur) mesačne a vybudoval si sledovanosť 750-tisíc ľudí, ktorí sa prihlásili na odber ich „práce“.

Jess, ktorá je bývalá vizážistka, povedala: „Mnoho ľudí, ktorí nás sledujú, hovorí, že je pekné vidieť skutočnú lásku. Vložíme do miestnosti kameru a ľudia môžu vidieť, ako to v skutočnosti je, keď máme sex." Pokračuje slovami, že s manželom nič nehrajú. Jess priznala, že je to neskutočné a stále nemôžu uveriť, že dostávajú peniaze za sex.

Mike a Jess sa prvýkrát stretli v auguste 2012, keď Mike pracoval ako osobný tréner vo fitku, do ktorého Jess chodila cvičiť. Mike ju pozval na rande v októbri 2012 a dali sa dokopy v ten istý deň po bozku, ktorý Mikovi potvrdil, že Jess je tá pravá. Tá povedala, že chodili na večere a na rôzne drinky a taktiež prezradila, že sa veľmi často rozprávali o sexe. „Vždy sme mali veľmi otvorený a sexuálny vzťah,“ dodala. „Rozprávali sme sa o tom, ako by sme mohli veci okoreniť, mysleli sme pritom na trojku. Poznala som dievča, ktoré sa natáčalo pred kamerou a ona mi o tom povedala. Ja som si myslela, že by som to rada vyskúšala, ale nechcela som to urobiť sama.“