Incident na futbale v Česku: Minister Kulhánek si predvolá britského veľvyslanca

Minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek si na pondelok predvolá britského veľvyslanca pre zámerné šírenie urážok českých detí po štvrtkovom zápase Európskej ligy medzi Spartou Praha a škótskym Glasgowom Rangers.

Informoval o tom v piatok minister na Twitteri. "Zámerne šírené nechutné urážky českých detí v médiách a na internete do futbalu nepatria a do dobrých vzťahov medzi týmito dvoma krajinami už vôbec nie," napísal. Celú záležitosť bude podľa svojich slov riešiť s britským veľvyslancom.

Kulhánek podľa spravodajského servera Novinky.cz reagoval na výzvu ministra vnútra ČR Jana Hamáčka, ktorý na Twitteri odpovedal na vyjadrenia Marvina Barleyho zo Škótskej futbalovej asociácie (SFA).

Ten kritizoval české deti, ktoré počas štvrtkového zápasu medzi Spartou Praha a Rangers údajne rasisticky bučali na hráča tmavej pleti Glena Kamaru z glasgowského klubu.

Chyby sa podľa Barleyho nedopustili deti, pretože tie svojim správaním napodobňujú dospelých, alebo sa od nich nechajú povzbudiť. "Aké iné možnosti majú, keď ich umiestnite do misy so zhnitým ovocím," napísal a k textu priložil fotografiu zhnitých jahôd.

Hamáček Bartleyho vyjadrenia na Twitteri označil za "nechutný útok" na české deti a na ČR. Takisto uviedol, že Kulhánka požiadal o predvolanie britského veľvyslanca.

Fínsky záložník Kamara bol terčom rasistických urážok v súboji s českým majstrom Slaviou Praha v marci tohto roka. Mal sa ich dopustiť obranca Slavie Ondřej Kúdela, ktorý však vinu poprel. Napriek tomu dostal dištanc na desať zápasov.

Desaťtisíc detí na štvrtkovom (30. septembra) zápase bučalo pri každom jeho dotyku s loptou. Pre trest za rasizmus v augustovom dueli s Monakom nemohli prísť na Letnú (štadión Sparty) dospelí fanúšikovia, no vďaka výnimke dorazilo na štadión 10.879 detí od 6 do 14 rokov so sprievodom.