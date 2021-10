Laserové operácie očí: Ako si vybrať tú správnu?

Moderná oftalmológia umožňuje pre väčšinu zrakových chýb či ochorení rôzne operačné metódy, avšak vyznať sa v ich výhodách či nevýhodách môže byť pre bežného laika komplikované.

Rozmýšľate nad laserovou operáciou očí, ale netušíte, ako si vybrať tú správnu metódu a neviete presne, čo vás čaká? Nemusíte zúfať. O vhodnosti operačnej metódy totiž rozhoduje výlučne očný lekár na základe komplexného predoperačného vyšetrenia. Vysvetlí vám plusy a mínusy jednotlivých metód a podľa výsledkov vyšetrení vám odporučí tú najvhodnejšiu pre vás. Čo je však veľmi dôležité a čo môžete ovplyvniť priamo vy, je výber očnej kliniky, v ktorej by ste chceli operáciu podstúpiť.

V tomto článku sa dozviete:

• prečo je výber očnej kliniky taký dôležitý,

• aké faktory vplývajú na rozhodovanie o operačnej metóde,

• v čom sú najväčšie rozdiely medzi jednotlivými metódami.

Čím komplexnejšia očná klinika, tým väčší výber

Ako sme už spomenuli, lekár je ten, ktorý vyberá tú najvhodnejšiu operačnú metódu na vyriešenie vášho zrakového problému. Na Slovensku máme niekoľko špičkových očných kliník. Ideálne je, ak vám klinika môže ponúknuť viacero možností a vysvetliť vám, v čom sa ponúkané metódy líšia. Ak niektorá očná klinika operuje len s obmedzeným počtom metód, prídete o túto možnosť výberu.

Pri výbere očnej kliniky je dobré vziať do úvahy aj ďalšie veci, a to najmä:

• veľkosť kliniky – počet lekárov, resp. zdravotníckych pracovníkov a ich skúsenosti,

• počet zoperovaných pacientov ročne,

• technické a technologické vybavenie kliniky – predovšetkým prístroje, ktorými sa operuje,

• certifikáty kvality či externé ocenenia na báze nezávislých prieskumov.

O operačnej metóde rozhoduje očný problém. Avšak nielen ten...

O tom, aká operačná metóda je pre pacienta vhodná, rozhoduje predovšetkým typ a rozsah zrakovej chyby či očného ochorenia. Iné metódy sa používajú na liečbu zeleného zákalu, iné na odstránenie šedého zákalu a iné na korekciu astigmatizmu či krátkozrakosti. Typ zrakovej chyby je objektívnym faktorom výberu tej správnej operačnej metódy.

Ak ste sa rozhodli pre očnú kliniku, ktorá ponúka viacero operačných metód, máte možnosť sa aj vy na základe vašich subjektívnych preferencií rozhodnúť, ktorú z lekárom navrhovaných metód si vyberiete. Pri rozhodovaní by ste mali brať do úvahy najmä:

• kvalitatívnu úroveň metódy – to znamená, bezbolestnosť, rýchlosť zákroku, dĺžku rekonvalescencie, potenciálne riziká,

• rozsah využitia – ak vás trápi viacero očných chýb alebo máte viaceré očné ochorenia, ideálne je vybrať si takú metódu, ktorá ich vie odstrániť naraz počas jedného zákroku. To znamená, že ak ste napríklad po štyridsiatke a trpíte presbyopiou a zároveň krátkozrakosťou, je pre vás vhodná operačná metóda, pri ktorej dôjde k výmene vašej očnej šošovky za novú – umelú. Voperovaním umelej trifokálnej šošovky, napríklad jednou z najmodernejších metód súčasnosti – FEMTO Z-Prelex, si tak natrvalo vyriešite problémy so zrakom na všetky vzdialenosti. Po tomto type zákroku už nebudete potrebovať okuliare na čítanie, do diaľky, ale ani na blízko. Umelá šošovka zároveň definitívne zabráni vzniku šedého zákalu, takže je možné povedať, že táto metóda dokáže vyriešiť naraz až na 4 očné problémy.

cena – tá vo väčšine prípadov odzrkadľuje vyššie uvedené dva faktory. Čím komplexnejšia, kvalitnejšia či modernejšia je operačná metóda, tým je jej cena vyššia.

ocenenia – očná klinika iClinic je držiteľom certifikátu kvality TÜV. Získala tiež premiérové víťazstvo v marketingovom programe spoločnosti ATOZ Marketing Services, s.r.o., s názvom Dôveryhodné značky 2020, v premiérovej kategórii očné kliniky. Ide o transparentný a nezávislý program, ktorý monitoruje a oceňuje značky na základe celonárodného reprezentatívneho prieskumu, v ktorom slovenskí spotrebitelia vyjadrujú jednotlivým subjektom svoju dôveru.