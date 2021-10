Tešila sa na svoju svadbu a vtom to prišlo: Najlepšia kamarátka odhalila niečo, čo by jej zlomilo srdce

Bolesť, ktorú si nezaslúži žiadny človek. Žena sa mala už o hodinu vydávať, keď jej kamarátka zistila niečo, čo by ju úplne zlomilo.

Ako informuje Mail online, ženy sa nezaobídu bez svojej najlepšej kamarátky. To sa potvrdilo aj v tomto prípade. Chystala sa prekrásna svadba. Všetko by bolo úplne ideálne, až kým by si to hodinu pred obradom nerozdával ženích s niekým iným. Áno, podviedol svoju nastávajúcu pár minút predtým, ako si mali vymeniť prstene.

Túto hrozivú scénu zbadala najlepšia kamarátka nevesty. Netušila, čo v tej chvíli robiť, a tak napísala do jednej skupiny na Facebooku. Viacerí ľudia jej odporúčali, aby nikomu nič nepovedala. Hlavne, aby nebola poslom zlých správ. „Nehovor jej to. Nechaj ho alebo ju, aby jej oznámil túto správu. Pravdepodobne to bude menej trápna dráma, ako keby si jej to povedala v jej svadobný deň. Bude potrebovať, aby si tu bola pre ňu, ale nie ako nositeľ zlých správ v danej chvíli," napísala jedna osoba.

Ďalšia jej povedala, aby to prezradila neveste, no mala by sa pripraviť aj na následky. Mohla by kvôli tomu prísť o najlepšiu kamarátku. „Ak s ním zostane, už nebudeš vítaná. Dôveruj mi. Stratila som svoju 23 -ročnú najlepšiu priateľku, pretože som jej povedala o pikantných veciach, ktoré jej manžel šepkal svojej ženskej kolegyni,“ vysvetlila. „Už som nemala povolený prístup k nej domov, žiadne narodeninové oslavy pre deti, žiadne Vianoce, nič. Nehovorila som s ňou desať rokov," dodala.