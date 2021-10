Až 33 rokov žil na opustenom ostrove, teraz si zvyká na civilizáciu: Neuveriteľné, čo sa musí učiť odznova

Príbeh, z ktorého vám padne sánka. Muž (82) žil takmer 33 rokov na opustenom ostrove v Stredozemnom mori. Teraz sa pasuje s návratom do modernej reality.

Ako informuje Daily Mirror, Mauro Morandi žil takmer 33 rokov na sardínskou ostrove Budelli. Bol tam od roku 1989, ale neplánoval to. Muž sa pôvodne plavil z Talianska do Polynézie, no skončil niekde úplne inde. Jeho útočiskom sa stala bývala rozhlasová stanica z čias druhej svetovej vojny. Spoločnosť mu robili najmä vtáky a mačky. Mal málo majetku a hoci bol spokojný, musel sa s týmto životom rozlúčiť. Danú oblasť si prevzali do rúk úrady morských parkov, ktoré plánovali z ostrova urobiť observatórium životného prostredia.

Mauro teda spravil ráznu zmenu a odišiel neďaleký obývaný ostrov La Maddalena. Ešte predtým, ako sa z neho stal dôchodca, sa živil ako učiteľ. Keďže sa mu za tie roky na ostrove nazbieral pekný dôchodok, využil ho a doprial si poriadny luxus. Kúpil si byt a snaží sa socializovať. Momentálne pracuje na svojej komunikatívnosti a učí sa narábať aj so sociálnymi sieťami. Zverejňuje na nich svoje fotografie, pýta si názory ľudí a píše o vlastných zážitkoch.

„Dlho som žil sám a príliš veľa rokov potom, čo som prvýkrát pristál na Budelli, som nemal chuť sa s nikým rozprávať,“ povedal pre CNN. „Je pravda, že si už nemôžem užívať samotu ostrova, ale môj život teraz nabral nový smer, zameraný na komunikáciu s ostatnými a blízkosť ostatných ľudí.“

Ostrov ho však veľmi očaril, zamiloval sa do jeho čistých vôd, nehovoriac o okolitej prírode. Sem-tam sa mu za tým zacnie, ale uvítal túto zaujímavú výmenu. Teraz si užíva skutočnú komunitu. Život na Budelli bol ale v poslednej dobe ťažký, kvôli chladným zimám jeho chladnička poháňaná slnečnou energiou nepracovala tak, ako mala. Jedol hlavne konzervované potraviny. Ešte takto pred rokom tvrdil že spraví všetko preto, aby zostal na ostrove. Jeho názor sa však zmenil a teraz si užíva už omnoho lepšie vybavenie.