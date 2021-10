Vinárstvo Matyšák: 30 rokov vlastnej cesty

30 rokov je vo svete vinárstva chvíľa. No nie vo svete vinárstva Petra Matyšáka. Ten za tých pár rokov stihol doslova z ničoho vybudovať úspešnú značku a premeniť tak svoju víziu na úspešný slovenský príbeh.

Na začiatku bola chuť priniesť niečo výnimočné

Peter Matyšák vinárstvo oficiálne založil v roku 1991, no do sveta vína ho nasmerovala pár rokov pred týmto významným míľnikom svokra, ktorá mu zverila menšiu výmeru vinohradov za domom. Jeho podnikavý duch a chuť priniesť na Slovensko niečo výnimočné a kvalitné ho poháňali stále vpred, a tak začal robiť prvé odrodové vína. Rok čo rok investoval celú tržbu do ďalšieho rozvíjania podniku, do nákupu nových sudov, rozvoja nových technológií, do zamestnávania kvalitných ľudí a úspech nenechal na seba dlho čakať. Aj keď ozajstný triumf prišiel až neskôr v podobe úspešného predaja na celom Slovensku, ako aj množstva ocenení z medzinárodných vinárskych súťaží v Paríži, Madride či v Japonsku.

Tradične netradičný

Vinárstvo Matyšák sa od ostatných vinárstiev od začiatku odlišovalo tým, že mali chuť skúšať nové veci a odvahu robiť ich po svojom. Ako jedni z prvých začali na Slovensku vyrábať spomínané odrodové vína. Neváhali priniesť na trh víno portského typu či ľadové vína. A keďže v našej krajine chýbala výroba sektov tradičnou metódou, zaviedli ju medzi prvými. Matyšákove 100%-né hroznové šťavy sú na trhu už pár rokov a tento rok k nim pribudla absolútna novinka – zdravý nanuk zo 100 % hroznovej šťavy.

Odvaha ísť vlastnou cestou, ako ich najcharakteristickejšia črta, stála aj pri zrode kampane na oslavu 30 rokov vzniku vinárstva Matyšák. Rozhodli sa toto výročie osláviť trochu netradične s limitovanou edíciou vín, ktoré odložili presne na túto príležitosť. Aby podčiarkli ich výnimočnosť rovnako ako výnimočnosť vinárstva, oslovili na spoluprácu troch umelcov: „Ich úlohou bolo vytvoriť etikety pre limitovanú edíciu vín. Umelcov sme vyberali podľa toho, aby nám čo najlepšie pomohli vyjadriť naše tri hlavné posolstvá. Každý z nich totiž pracuje vlastným štýlom, ktorý môžeme označiť za pomerne jedinečný a netradičný,“ približuje myšlienku projektu Peter Matyšák.

Čo robí vinára vinárom

Štetec nerobí umelca, tak ako rodokmeň nerobí vinára.

„To je naše prvé posolstvo, ktorým sa prihovárame ľuďom. A nehovoríme to len tak. Je známe, že nepochádzam z vinárskej rodiny, čo sa často považuje za základný predpoklad úspešného vinára. Ako sa ukázalo, dôležitejšia je poctivosť, vytrvalosť a najmä odvaha, ako aj chuť prekonávať nezdary a dávať do toho rok čo rok svoje celé srdce. Na týchto základoch stojí vinárstvo Matyšák,“ približuje prvý odkaz zakladateľ vinárstva. A tento prístup je základom úspešného príbehu. Na jeho konci sú vína, ktoré si odnášajú stovky cien z domácich aj zo zahraničných súťaží.

Na znázornenie tohto posolstva oslovili Mareka Cinu, ktorý časť svojej umeleckej tvorby venuje vystrihovaniu a lepeniu papiera. Vďaka tomu vznikajú originálne umelecké kúsky, na ktoré štetec veru netreba.

Plátno nerobí umelca, tak ako vlastný vinohrad nerobí vinára.

„Tak znie naše druhé posolstvo. Vlastniť vinohrady sa najmä vo vinárskej obci považuje za svätú povinnosť. My si myslíme, že to tak nie je. Veď práve vďaka tomu sme si mohli vybrať tie najlepšie vinohrady a nadviazať s nimi dlhodobú spoluprácu. Výhodou je, že dokážeme pokryť vysoký dopyt a máme prístup k veľkému množstvu rôznych odrôd. Partnerské vinohrady právom považujeme za naše dvorné. Zaviazali sme sa totiž každý rok vykúpiť ich celú úrodu. Takto už dlhé roky spolupracujeme napríklad s vinohradmi nad pezinskou Grinavou, nad Viničným, pri Hlohovci z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a s vinohradmi v obciach Mužla a Búč z Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti,“ vysvetľuje Peter Matyšák

Tohto posolstva sa ujali umelecká dvojica Dávid Demjanovič & Jarmila Mitríková. Ich tvorba je charakteristická vypaľovaním do dreva a dodatočným kolorovaním. Vďaka tomu vznikajú jedinečné diela s typickým vizuálnym charakterom bez toho, aby potrebovali klasické plátno.

Paleta nerobí umelca, tak ako história nerobí vinára.

„Aj v tomto smere dosiaľ panuje medzi ľuďmi zažitá predstava, že kvalitné víno pochádza jedine z vinárstiev so storočnou tradíciou. Asi je zbytočné opakovať, že to neplatí. Nám stačilo 30 rokov, aby sme vybudovali dovolím si tvrdiť špičkové vinárstvo. Navyše vďaka tomu, že sme neboli zviazaní tradíciou, sme si mohli dovoliť priniesť novinky alebo oprášiť tradičné postupy,“ uzatvára Peter Matyšák.

Martin Schwarz pre Matyšáka vytvoril etiketu komixovým štýlom a príbeh schnúceho vinohradu vyryl do linorytu. Jeho dvojfarebný štýl podčiarkuje tretie posolstvo, pretože na vytvorenie diela nepotreboval celú farebnú paletu.

Ktoré odrody si môžete vychutnať v limitovanej edícii Matyšák 30?

Ako sme už spomínali, pre limitovanú zberateľskú edíciu vo vinárstve odložili niekoľko veľmi vydarených vín. Objavte ich s nami.

Rizling rýnsky 2017

Limitovaná zberateľská edícia v počte 2 200 ks

Tento suchý skvost s prívlastkom bobuľový výber z juhoslovenskej obce Mužla, ktorá je preslávená kvalitnými „ryňákmi“, vás očarí svojím mohutným telom. Jemný buket lipových kvetov a medových plástov je v závere doplnený lahodnými citrusovými podtónmi. Je to krásne plné víno s dlhotrvajúcou dochuťou.

Cabernet Sauvignon rosé 2015

Limitovaná zberateľská edícia v počte 1 000 ks

Staroružové víno s nezameniteľným buketom malín, čerstvo natrhaných červených ríbezlí a jahôd ponorených do jogurtu. Šťavnatá chuť ovocia podfarbená sviežimi kyselinkami – to sú domény tohto i napriek svojmu veku stále sviežemu suchému „rosé“, ktoré pripomína kvalitné francúzske plné ružové vína. Hrozno pochádza z juhoslovenskej obce Búč.

Frankovka modrá 2012

Limitovaná zberateľská edícia v počte 850 ks

Táto rubínová frankovka je vábivá kráska s čistou intenzívnou chuťou a bohatou barikovou vôňou. Noblesný buket vonia po káve a škorici v spojení s čerešňami a višňami. Jej chuť je ľahká a lahodná s ovocno-korenistým prízvukom. Hrozno pochádza z krásnych vinohradov pri Hlohovci na úpätí vrchu Šomoď s blahodarnou mikroklímou nad riekou Váh.

Ak máte chuť na niečo výnimočné alebo hľadáte zberateľský kúsok, ktorým potešíte seba alebo svojich blízkych, neváhajte. Všetky vína Matyšák 30 nájdete v Matyšák shopoch, vínotékach Matyšák aj v e-shope vinomatysak.sk.