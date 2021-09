Žena sa približovala s nožom k izraelským vojakom: Nekompromisný zásah

Izraelská polícia vo štvrtok smrteľne postrelila ženu, ktorá sa pokúšala nožom zaútočiť na policajtov hliadkujúcich v Starom meste Jeruzalema.

Informovala o tom agentúra AFP.

Žena ozbrojená "ostrým predmetom" sa podľa polície pokúsila o útok v jednej z ulíc vedúcich k mešite al-Aksá.

Tridsaťročná útočníčka, ktorá nebola bezprostredne identifikovaná, šla od areálu al-Aksá, tretieho najposvätnejšieho miesta islamu, keď sa priblížila k izraelským vojakom hliadkujúcim pri Bráne reťaze.

Ako poznamenala AFP, izraelské bezpečnostné sily sú rozmiestnené pri každom vchode do lokality, ktorú židia označujú za Chrámovú horu - najposvätnejšie miesto judaizmu.

Podľa denníka The Times of Israel pochádzala žena z mesta Kabatíja ležiacom pri Džaníne na severe západného brehu Jordánu. Nateraz nie je jasné, ako sa dostala do Izraela.

V Kabatíji a v celej oblasti okolo Džanínu došlo v posledných mesiacoch k výraznému nárastu násilností. To platí aj o minulom štvrtku, keď palestínsky ozbrojenec - údajne člen palestínskej teroristickej skupiny Islamský džihád - spustil paľbu na príslušníkov izraelskej pohraničnej polície, keď tam pátrali po osobách, na ktoré bol vydaný zatykač.

Začiatkom tohto týždňa vykonali izraelské bezpečnostné sily v oblasti Džanínu a v iných lokalitách Predjordánska rozsiahlu sériu náletov, pričom sa zamerali na bunku radikálneho hnutia Hamas. Izraelské bezpečnostné služby sa domnievajú, že príslušníci tejto bunky plánujú vykonať bezprostredné útoky na izraelské ciele.

V nedeľu prišlo pri stretoch s izraelskými vojakmi o život päť Palestínčanov, z ktorých najmenej štyria boli neskôr identifikovaní ako členovia teroristických skupín. Dvaja izraelskí vojaci boli pri prestrelkách vážne zranení, pravdepodobne paľbou z vlastných radov.

Mešita al-Aksá sa nachádza vo východnom Jeruzaleme, palestínskom sektore mesta, ktoré Izrael okupoval v roku 1967 a neskôr aj anektoval, čo je krok neuznaný medzinárodným spoločenstvom.

V máji došlo v tejto oblasti k sérii potýčok medzi Palestínčanmi a izraelskými vojakmi, ktoré boli predzvesťou 11 dní trvajúceho ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a islamistickými radikálmi z hnutia Hamas. Išlo o najzávažnejší konflikt týchto dvoch strán za posledné roky.