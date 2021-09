Pochvalné slová Kollára: Čo ocenil na generálnom prokurátorovi

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) poďakoval generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, že sa nestal politikom, respektíve človekom v službách politickej moci.

V minulosti sme totiž podľa Kollára videli, ako sa niektorí prokurátori či policajti spreneverili svojmu poslaniu. Kollár to pripomenul počas diskusie v pléne NR SR k správe o činnosti prokuratúry za rok 2020. Poslanci budú v diskusii k správe pokračovať aj vo štvrtok (30. 9.).

"V minulosti sme tu mali určitú skupinu, ktorá si sprivatizovala spravodlivosť. Táto vláda dostala zadanie od občanov, aby prinavrátila spravodlivosť," skonštatoval Kollár s tým, že nedopustí, aby sa tu znova vytvorila skupina, ktorá by so zámerom očisty znova sprivatizovala spravodlivosť. Zopakoval, že Sme rodina nepodporí zrušenie paragrafu 363 Trestného poriadku.

Poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) v reakcii poprosil Kollára, aby svoje slová adresoval do vnútra vládnej koalície, ak ich myslí vážne. Nezaradený poslanec Erik Tomáš označil Kollárove vyhlásenie za sympatický postoj. "Ale musím vám pripomenúť, že skutky, nie slová, sú dôležité," dodal Tomáš a povedal, že niekoľkokrát počas tohto volebného obdobia to bolo inak, ako to Kollár prezentoval. Tomáš pripomenul Kollárovi jeho slová o tom, že z koalície odíde, ak budú pokračovať ďalšie nezákonnosti v polícii a prokuratúre.

Koaličný poslanec Ondrej Dostál (SaS) Žilinkovi pripomenul, že programové vyhlásenie vlády (PVV) sa tvorilo ešte v čase, keď sa nevedelo, kto bude generálnym prokurátorom. V PVV sa hovorí o zúžení paragrafu 363, čo podľa Dostála nie je účelovosť. O tomto zámere podľa Dostála Žilinka musel vedieť, keď do funkcie kandidoval a podľa Dostála mal Žilinka na verejnom vypočutí povedať, že zúženie paragrafu je jedna z možností. "Pripúšťali ste zmenu," dodal. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský Dostálovi pripomenul, že za rok a pol vládnutia ani raz neprišiel nikto s návrhom na zmenu paragrafu 363. Stalo sa to podľa neho až teraz po rozhodnutí Generálnej prokuratúry SR, ktoré vyvolalo rozporuplné reakcie.

Poslanci majú v rokovaní aktuálnej 40. schôdze NR SR pokračovať vo štvrtok od 9.00 h. Na programe majú návrhy z dielne envirorezortu týkajúce sa zálohovania jednorazových obalov na nápoje či noviel zákona o odpade. Následne má pokračovať diskusia k správe o činnosti prokuratúry. Vo štvrtok tiež čaká poslancov tradičná hodina otázok.