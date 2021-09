Dala si umelé nechty: Ani vo sne jej nenapadlo, že to dopadne takto hororovo!

Jenneffer Souza skončila v nemocnici a prišla o časť palca kvôli kozmetickému doplnku.

O svoje útrapy sa podelila so svojimi sledovateľmi na TikToku. Ako uvádza Daily Star, peknej influencerke s desaťtisícmi sledovateľov na TikToku museli amputovať špičku palca po tom, ako opuchol v dôsledku infekcie, keď sa na ranu prilepil falošný necht. Nie je jasné, či v tom čase vedela o rane, alebo bola taká malá, že si to ona ani pracovník nechtového štúdia nevšimli.

Palec mladej ženy potom opuchol, čo malo za následok bolesť. Povedala: „Necht ma začal bolieť, ale pre mňa to bolo normálne. Nešlo o nič vážne. Potom, čo ma to bolelo, mi jedného dňa začal palec veľmi opúchať a nemohla som pracovať. Na druhý deň som šla rovno do nemocnice.“ Lekári mladej žene podali protizápalové lieky, antibiotiká a ďalšie medikamenty. Do nemocnice sa však musela vrátiť o niekoľko dní neskôr, keď jej z palca začal vytekať hnis a začali ju trápiť silné bolesti.

Zostáva v nemocnici po dvoch operáciách - vrátane jednej, pri ktorej jej amputovali časť palca. Jenneffer sa môže pochváliť 75 800 sledovateľmi na TikToku, kde dokumentuje svoju drámu. Povedala: „Mám z toho traumu. Nikto si nepredstavuje, že keď si dá urobiť nechty, príde o konček prsta." Odborníci sa domnievajú, že jej symptómy boli spôsobené zápalom kože spôsobeným bakteriálnou infekciou. Baktérie môžu v prípade porušenia infikovať hlbšie vrstvy pokožky.