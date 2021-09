Veľký plán EÚ! Začínajú sa realizovať misie na zlepšenie života Európanov: Takto vyzerá

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že začala realizovať päť nových misií EÚ, ktoré predstavujú nový a inovačný spôsob spolupráce a zlepšenia života ľudí v Európe a za jej hranicami.

Snahou týchto misií EÚ je riešiť výzvy v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele. Z vedeckého programu Horizont Európa sa na misie do roku 2023 poskytnú počiatočné finančné prostriedky až do výšky 1,9 miliardy eur.

Misie, ktoré sú novinkou programu Horizont Európa, budú podporovať výskum s cieľom naplniť hlavné priority EK a nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev súčasnosti: boj proti rakovine, adaptácia na zmeny klímy, ochrana oceánov, morí a vôd, život v ekologickejších mestách a zabezpečenie zdravej pôdy a potravín.

Ide o nový nástroj, ktorý zahŕňa súbor opatrení zameraných na dosiahnutie konkrétnych cieľov s veľkým dosahom na spoločnosť v konkrétnom časovom rámci, ako sú projekty v oblasti výskumu a inovácií, politické opatrenia a legislatívne iniciatívy.

Cieľom piatich misií bude priniesť riešenia kľúčových globálnych výziev do roku 2030:

1) Pri adaptácii na zmeny klímy je snahou EÚ podporiť aspoň 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali odolnými voči zmene klímy.

2) V oblasti zdravotníctva je jednou z misií spolu s plánom EÚ na boj proti rakovine zabezpečiť zlepšenie života viac ako troch miliónov ľudí do roku 2030 prostredníctvom prevencie, liečby a riešení umožňujúcich dlhší a lepší život.

3) K novým misiám patrí aj cieľ obnoviť oceány a vody v členských krajinách do roku 2030.

4) Misiou je aj zabezpečiť 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest v EÚ do roku 2030.

5) Dohoda o pôde pre Európu znamená vytvoriť 100 živých laboratórií a takzvaných majákov, ktoré budú stáť v čele prechodu k zdravým pôdam v Únii do roku 2030.

Misie EÚ vstupujú do fázy, v ktorej sa začnú naplno realizovať. Prvý pracovný plán programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022 zverejnený v júni obsahuje súbor opatrení, ktoré položili základy na realizáciu týchto misií. Do konca roka sa zaktualizuje o úplný program výskumu a inovácií. Misie nadviažu kontakt so zúčastnenými regiónmi, mestami a organizáciami, ako aj s občanmi v jednotlivých členských štátoch.