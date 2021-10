Toto nedomyslel! Chcel sa ospravedlniť priateľke, tak jej kúpil darčeky: Budete žasnúť, s čím prišiel

Muž sa priateľke ospravedlnil tým, že jej kúpil čokoládu a kvety. Jeho tretí darček ľudí na internete poriadne rozzúril.

Ako píše The Sun, muž, ktorý kúpil svojej priateľke ospravedlňujúce darčeky, sa dostal ešte do väčších problémov kvôli jednému zo svojich darov. Jack Sullivan sa na Twitteri pochválil, že kúpil kyticu ruží, škatuľku čokolád a tretí darček. Svojej priateľke zanechal odkaz. „Čokoládu som Ti kúpil, pretože Ťa milujem. Kvety, pretože ma to mrzí. Tampóny preto, lebo si stále nie som istý, prečo sa ospravedlňujem, takže si myslím, že ich teraz budeš potrebovať.“

Jack do svojho statusu napísal: „Včera v noci som šiel do krčmy, a keď som sa vrátil domov, trocha som sa pohádal s pani.“ Dodal: „Budem múdrejší a ospravedlním sa.“ Status sa odvtedy stal virálnym a získal viac ako 27-tisíc lajkov. Hoci niektorí videli vtipnú stránku, u ostatných to zanechalo negatívny dojem. Jeden komentujúci napísal, že druhé kolo hádky sa začne veľmi skoro. Ďalší dodal, že dúfa, že mu dá priateľka ruže okolo hlavy a tretí sa sarkasticky opýtal, či sa na pohovke spí pohodlne.