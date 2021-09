Rušno v parlamente! Po kritike Podmanického prišiel úder z koalície

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Podmanický v pléne parlamentu kritizoval chaos pri prerokovávaní jednotlivých bodov, ako aj otváranie diskusie k legislatívnym návrhom počas hlasovania v treťom čítaní, keď sa na poslednú chvíľu predkladajú pozmeňujúce návrhy.

Šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) vyzval, aby s tým niečo urobil.

Podmanický aj ďalší členovia opozície sa zhodli, že aktuálne už skoro nik nevie, o ktorom bode sa bude kedy rokovať. Hovorí nielen o chaose pri poradí bodov programu, pri ich termínovaní, ale aj pri termínoch mimoriadnych schôdzí. Podčiarkol, že keď sa budú rešpektovať pravidlá, bude v parlamente aj pokojnejšia atmosféra.

Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský podotkol, že v minulom volebnom období to vyzeralo rovnako. Tvrdí, že sa tiež robili obštrukcie, otvárala sa diskusia v treťom čítaní prostredníctvom ministrov a podobne. Podmanického sa spýtal, či mu chce vyčítať to, čo súčasnú koalíciu naučila tá predtým.

Podobne to vníma Ondrej Dostál (SaS). "To, čo teraz vyčítate vy nám, ste úplne bežne robili počas predchádzajúcich volebných období," povedal. Šéfka klubu SaS Anna Zemanová kritizovala, že sa Podmanický prihlásil do diskusie k návrhu zákona o významných investíciách, no témy rokovania sa nedotkol. Deklarovala zámer koalície prijímať kvalitné zákony. Tvrdí, že na to pamätá aj rokovací poriadok, ktorý ponecháva možnosť otvoriť diskusiu v treťom čítaní, keď môže opätovne požiadať o slovo minister a dá sa predložiť pozmeňujúci návrh.