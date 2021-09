Šeliga reaguje na výstup generálneho prokurátora: Výčitka Žilinkovi

Dôveru v právny štát znižuje aj to, ak je Generálna prokuratúra (GP) SR uzavretá a nekomunikuje s verejnosťou. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (nezaradený) v diskusii o Správe o činnosti prokuratúry za rok 2020.

Reagoval na vyjadrenia šéfa prokuratúry Maroša Žilinku o tom, že stojí za prokurátormi, ak sa im krivdí. Šeliga mu vyčíta, že sa neozval, keď opozícia označovala viacerých prokurátorov za mafiánov.

Generálny prokurátor Žilinka rečnil v parlamente: Rázne vyhlásenie!

"Dôveru v právny štát znižuje to, ak inštitúcia, v tomto prípade GP, je v očiach verejnosti uzavretá, ak nekomunikuje s verejnosťou a neodpovedá na otázky, ktoré sú legitímne," poznamenal s tým, že nepomáha ani arbitrárnosť a neschopnosť vysvetliť verejnosti rozhodnutia. Poznamenal pritom, že vysvetlenie musí byť zrozumiteľné a odpoveďou nemôže byť len to, že "je to môj právny názor" a že sa koná v zmysle zákonných kompetencií. V súvislosti s paragrafom 363 Trestného poriadku hovorí o pochybnostiach aj v odbornej verejnosti o niektorých jeho využitiach.

Šeliga tiež apeloval na riešenie problémov s domácim násilím, o ktorého náraste hovorí Správa o činnosti prokuratúry za rok 2020. Podotkol, že v 21. storočí je to neakceptovateľné. Verí preto, že na potrebe riešiť situáciu sa zhodne koalícia aj opozícia. "Je úlohou poslancov NRSR v spolupráci s GP na tomto spolupracovať," dodal. Zároveň sa zastal prokuratúry v otázke financií, hovorí o jej dlhodobom materiálnom poddimenzovaní.

Ján Podmanický (nezaradený) hovorí, že GP si získava dôveru. Poukázal na to, že zverejňuje odôvodnenia svojich rozhodnutí. Tvrdí, že pod vedením Žilinku GP dokazuje, že koná zákonne. Ľuboš Blaha (Smer-SD) označil Žilinku za profesionála a odborníka. Namieta kritiku koalície voči rozhodnutiam generálneho prokurátora a ambíciu zmeniť ustanovenia v zákone len preto, že sa im nepáči niektoré jeho využitie.

Žilinka opakovane podčiarkol, že otvorenosť prokuratúry neznamená anarchiu a ani vysvetľovanie rozhodnutí nemôžu byť nad rámec charakteru prokuratúry. Tvrdí, že pod jeho vedením má každý prokurátor možnosť sa odborne vyjadrovať a na každý názor sa prihliada. "Ale musí to byť korektným spôsobom a zároveň na príslušnej platforme," reflektoval na námietky, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa nemohol zúčastniť pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát. Za vhodnú platformu na vyjadrenia prokurátora, ktorými spochybňuje svojho nadriadeného, nepovažuje ani médiá. Hovorí o potrebe diskutovať vo vnútri, odmieta slová o vojne v prokuratúre.