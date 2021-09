Ministerstvo spúšťa proces oddlženia nemocníc: Pôjde na to horibilná suma

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spustí počas týždňa procesy na oddlženie nemocníc.

Na oddlženie by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur. Do návrhu finančnej stabilizácie zo štátnych finančných aktív sa môžu zapojiť všetky nemocnice, bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.

"Využívame systém, ktorý tu bol aj v minulosti - elektronický kontraktačný systém, kde formou aukcií bude časť pohľadávok oddlžovaná. Časť, týkajúca sa dlhov na sociálnom poistení, bude oddlžovaná formou našej akciovej spoločnosti Debitum," povedal generálny tajomník služobného úradu Peter Ferjančík s tým, že pohľadávka nesmie byť novšia ako k 30. novembru 2020.

Doplnil, že štatutár bude v budúcnosti reálne odmeňovaný podľa toho, akým spôsobom danú organizáciu vedie. Prisľúbil, že systém bude transparentný.