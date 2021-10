Na Nivách to žije! Len tento víkend špeciálne akcie a podujatia

Ešte ste sa neboli pozrieť na novú bratislavskú autobusovú stanicu? Je najvyšší čas. Štvordňový program k otvoreniu Nivy centra potrvá do nedele.

Cestujte, nakupujte, vybavujte, oddychujte na Nivách. Tento víkend tu zažijete skvelé podujatia a veľa zábavy. Multifunkčné Nivy centrum otvorilo vo štvrtok naozaj veľkolepo. Na každom rohu sa niečo deje, na svoje si tu prídu milovníci hudby, tanca, kreatívnych workshopov, ale aj rodiny s deťmi či fitness nadšenci.

To musíte vidieť! Autobusová stanica ako letisko

Na čakanie na autobus v daždi a vetre zabudnite. Moderný autobusový terminál letiskového typu v Bratislave sa nachádza v podzemí a už beží naplno v režime 24/7. Okrem 36 nástupísk, 7 výstupísk a 86 stojísk pre autobusy s bezbariérovým prístupom tu pri čakaní na svoj autobus nájdete skutočný komfort. Vďaka LCD TV panelom, veľkej LED stene a samoobslužným dotykovým kioskom budete mať o príchodoch a odchodoch autobusov dokonalý prehľad. Nová autobusová stanica v Bratislave má jedinečnú chill-out zónu s bezplatnou Wi-Fi, nabíjačkami na telefóny a obchodmi pre rýchly nákup. Len počas tohto víkendu tu okrem cestujúcich natrafíte na tanečníkov Spunkey, baletky, choduliarov či bubeníkov z Maribondo Drums.

Pre nákupné maniačky aj otrávených manželov

Milujete celodenné nákupy alebo je pre vás nakupovanie len nevyhnutnosť? Nivy sú ako stvorené pre shoppoholikov, ale aj pre tých, ktorí potrebujú len narýchlo vbehnúť do nákupného centra a vybaviť, čo treba. Skočte do banky, na poštu, do papiernictva či kaderníctva. Objavte jedinečnú detskú sekciu v Martinuse či výnimočný showroom Alzy s jej podzemným Alza Drive. Alebo vyrazte na nákupy do unikátneho Oysho, Zara Home, do talianskeho Primadonna Collection či do najväčšieho Humanicu na Slovensku so špeciálnym detským oddelením a veľkou ponukou nadrozmernej obuvi. Ste fanúšikom New Yorker, Reserved, Zara či Sinsay? Aj tieto stálice majú na Nivách svoje miesto. Nakupovanie vám cez víkend spríjemnia koncerty klasickej aj modernej hudby, ukážky maliarskeho umenia či street-artu.

Nivy budú unikátne aj svojou gastrozónou, ktorá postupne prinesie modernú tržnicu doplnenú o klasické food courty, kaviarne, reštaurácie a obchody s čerstvými potravinami. Vyskúšajte prvú bezlepkovú pekáreň YEME alebo si skočte po svoj obľúbený burger od McDonald´s do McDrivu na ulici Mlynské nivy. Tento víkend sa v priestoroch Tržnice Nivy pripravte na veľa zábavy pre malých aj veľkých.

Tancovačka na zelenej streche

Skúšali ste niekedy tancovať salsu alebo cvičiť tabatu na streche? Poďte do toho a rozhýbte sa tento víkend na zelenej streche Nív. Deti vezmite so sebou. Ak by na ne nezabrala bublinková show či zábavná veda, na zelenej streche nájdu nové detské ihrisko v tvare slnečnej sústavy. Objavia komunitnú záhradu s hmyzím hotelom a pocitovým chodníkom. Pre dospelých ponúka zelená strecha Nív športové vyžitie aj dokonalý relax. Vybehnite na bežecký okruh dlhý 550 metrov, workoutové ihrisko, vychutnajte si grilovačku s priateľmi alebo len tak poseďte na kávičke. Objavujte, vychutnávajte, zažite jedinečné okamihy na Nivách.

Upozornenie: V zmysle aktuálnych epidemických opatrení je vstup na niektoré podujatia podmienený preukázaním sa dokladu o očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.