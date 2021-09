Zdražovanie energií: Heger povedal, ktorým občanom podá štát pomocnú ruku

Ak si to bude situácia s rastom cien energií vyžadovať, vláda podá pomocnú ruku nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva.

´Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej v správe o stave republiky. Hlava štátu upozornila, že rast cien potravín a energií zasiahne aj na nízkopríjmové rodiny, a preto je na mieste uvažovať o cielených a zmysluplných kompenzáciách.

"Môžem len súhlasiť s jej (prezidentkinými, pozn. TASR) slovami, že ak si to bude situácia týkajúca sa cien vyžadovať, vláda podá pomocnú ruku nízkopríjmovým skupinám tak, ako tomu bolo aj počas pandémie," vyzdvihol Heger.

Keďže sa ceny podľa jeho slov budú v podstate len vracať na predpandemickú úroveň, zdražovanie podľa neho nezasiahne takú veľkú skupinu ľudí. Pomoc teda bude určená ľuďom z nízkopríjmových skupín, ktorí by sa mohli ocitnúť v mimoriadnej situácii. "Tak, ako sme to robili aj počas pandémie, keď sme vyplatili na sociálnu pomoc práve cez SOS dávky 81 miliónov eur," priblížil premiér.

Konkrétne kroky, ako nízkopríjmovým skupinám pomôcť v súvislosti so zdražovaním energií, premiér nepredstavil, o opatreniach dá štát vedieť postupne. Na margo plánovanej utorkovej mimoriadnej parlamentnej schôdze k zdražovaniu energií premiér poznamenal, že na nej majú odznieť konkrétne argumenty o tom, čo sa podpísalo a podpisuje pod narastajúce ceny energií.

Silovú zložku energií vláda podľa premiérových slov ovplyvniť nevie, pretože tá sa odvíja od cien na trhu. "Ale máme tu druhú časť, ktorá pri elektrickej energii tvorí až 60 %, a to sú rôzne poplatky," podotkol Heger s tým, že na schôdzi majú odznieť aj konkrétne "veci", ktoré zablokovali výšku týchto platieb na 15 rokov.

"Dnes sme ešte zaviazaní do 15-ročných kontraktov, ktoré bežia a budú ešte bežať najbližšie roky, ktoré uzavrela vláda Roberta Fica," povedal premiér a ilustroval to na príklade premrštených cien za fotovoltiku, na čo roky odplácali občania. "Hovoríme o miliardách za toto obdobie," vyčíslil premiér. Na tieto miliardy sa podľa jeho slov zbierajú občania, aby pár vlastníkov fotovoltických zariadení veľmi expresne a extrémne zbohatlo.

Na druhej strane je podľa jeho slov prirodzené, že keď príde kríza, počas nej energie mierne zlacnejú, a potom prudko zdražejú. Podobne sa to dialo aj v čase poslednej krízy. Zdôraznil, že v tomto roku sa regulované ceny pre domácnosti znižovali. "Teraz by sa cena mala dostať na úroveň roku 2020, čiže áno, dochádza k nárastu, ale dostávame sa do roviny, ktorá tu bola predtým," poznamenal premiér. Zlacňovanie bolo aj pri elektrickej energii.

Pri silovej zložke cien energií je badať nárast, avšak to štát nevie ovládať. "Aj tu veľmi intenzívne rokujeme," povedal premiér s tým, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) má v parlamente predstaviť opatrenia, ktorými štát znižuje nárast silovej zložky.