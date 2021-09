Reforma má zoptimalizovať chod nemocníc: Ich nové rozdelenie oznámia neskôr

Nové prerozdelenie nemocníc v súvislosti s ich plánovanou reformou zverejní Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR neskôr.

V utorok na to upozornila Asociácia nemocníc Slovenska. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Termín uvedenia reformy do praxe ostáva zachovaný, a to rok 2024. "Ministerstvo bude ešte niekoľko mesiacov pedantne vysvetľovať v teréne podstatu reformy a jej prospech pre obyvateľov Slovenska," zdôvodnil rezort termín posunu zverejnenia zoznamu.

Zoznam tzv. kategorizovaných nemocníc sa tak podľa ANS zverejní koncom roka 2022. Nemocnice, ktoré budú v zozname, majú mať nárok na úhradu z verejného zdravotného poistenia. Po novom by mali fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc.

Reformu predloží šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) na stredajšie (29. 9.) rokovanie vlády. Rezort pripomína, že prinesie menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom, čo prinesie potrebné zastabilizovanie zdravotníckeho personálu.

Zdôrazňuje tiež, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. "Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života," povedala Eliášová.

MZ SR sľubuje, že sa "nebude robiť všade všetko a v malom počte". Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú podľa rezortu pracovať vďaka reforme s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta. Reforma by mala zvýšiť bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Prvé reálne zmeny v praxi sa začnú realizovať v roku 2024. "Dovtedy bude dostatočný priestor na diskusie v teréne, vysvetlenie a pochopenie problematiky zo strany trhu a spoločné nastavenie postupných zmien v prospech pacientov a lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov," dodalo ministerstvo.