Dobrá správa pre Zvolen a Detvu: Tu sa ceny tepla nebudú zvyšovať

Vo Zvolene a v Detve sa ceny tepla budúci rok nebudú zvyšovať. Pre TASR to uviedli dvaja zvolenskí dodávatelia a hovorca Detvy Milan Suja.

Výrobu tepla vo Zvolene zastrešuje Zvolenská teplárenská, a.s., ktorá je súčasťou štátneho MH Teplárenského holdingu. „Vďaka tohtoročnému vytesneniu uhlia a súčasným investíciám do technológií, ktoré sú zamerané na využitie biomasy a zmenu média z pary na horúcu vodu, nebudeme v budúcom roku zvyšovať cenu tepla pre Zvolen,“ konštatoval pre TASR generálny riaditeľ Zvolenskej teplárenskej Anton Brčka.

V meste dodávku tepla na kúrenie zabezpečuje STEFE Zvolen, s. r.o., rozhodujúcu časť tepla však nakupuje od výrobcu tepla, Zvolenskej teplárenskej. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti STEFE Zvolen Ivan Adam. „Obchodné rokovania s výrobcom tepla aj ďalšími dodávateľmi energií nateraz pokračujú, výraznejší nárast ceny tepla od výrobcu nemáme avizovaný. Podľa súčasných informácií, ktorými disponujeme, pre rok 2022 by cena tepla v meste Zvolen nemala výrazne rásť,“ zdôraznil.

Zvyšovanie cien tepla sa nechystá ani v Detve, TASR to potvrdil hovorca Milan Suja. „Väčšina domácností v Detve je zásobovaná teplom od spoločnosti Bytes, v ktorej má mesto 34-percentný podiel. Podľa našich informácií sa cena tepla pre budúci rok nebude zvyšovať,“ podotkol.

Cena tepla pre odberateľov štátnych teplární by mohla v budúcom roku vzrásť približne o desať percent, a to napriek úsporám, ktoré prinieslo združenie teplární v Košiciach, Martine, Žiline, Zvolene, Trnave a Bratislave do spoločnosti MH Teplárenský holding. Príčinou pravdepodobného rastu ceny tepla je extrémne zvýšenie cien emisných povoleniek a cien plynu, uviedlo na stretnutí s novinármi vedenie MH Teplárenského holdingu.

„Zvýšenie z nášho pohľadu nebude dramatické. Nárast bude na úrovni desiatich percent,“ povedal obchodný riaditeľ MH Teplárenský holding Vojtech Červenka. Ceny emisných povoleniek sa za posledný rok zdvojnásobili, keď sa v súčasnosti obchodujú za približne 60 eur za tonu vypusteného oxidu uhličitého a ešte razantnejšie, a to medziročne o 180 % vzrástla cena plynu.