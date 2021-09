Štipľavé slová Fica po prejave prezidentky v parlamente: Jedna vec sa potvrdila

Vystúpenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej so správou o stave SR v pléne Národnej rady (NR) SR potvrdilo, že hlava štátu je predstaviteľkou koalície.

Skonštatoval to predseda opozičného Smeru-SD a expremiér Robert Fico. Prezidentka podľa neho opomenula zodpovednosť súčasnej vlády za dôsledky pandémie na životoch ľudí. Prekvapilo ho, že sa nevenovala stavu verejných financií. Vyčíta jej i výroky, že strach či hnev sú dôsledkom pandémie a že otázku referenda o predčasných voľbách má vyriešiť parlament. Za zarážajúce označil, že vystúpenie využila na propagáciu očkovania.

"Neviem, prečo sa pani prezidentka stavia do tejto polohy. Predsa povinnosťou prezidenta je byť nadstranícky, byť hlavou štátu, reprezentovať krajinu a poukazovať na dobré aj zlé veci. Bol to prejav člena vládnej koalície," vyhlásil. Podotkol, že hlava štátu preniesla na opozíciu zodpovednosť za stav v spoločnosti, za hnev, zlosť či strach. Odmieta, že by Smer-SD pracoval s týmito emóciami. "Pracujeme s faktickými informáciami, ktoré potvrdzujú, že štát je v úplnom rozklade," podčiarkol s tým, že opozícia si robí len svoju prácu.

Nesúhlasí ani s tým, že tieto emócie sú dôsledkom pandémie. "To je hlboký omyl. Strach a hnev sú výsledkom toho, že vláda je neschopná," vyhlásil Fico. Ľudia sa podľa neho boja, lebo za sebou necítia vládu, ktorá by robila kroky na ich ochranu.

Reagoval aj na výroky o tom, že sa na polícii hromadia dôkazy. "Tam sa nehromadia dôkazy, tam sa vyrábajú," podotkol a opakovane hovoril o rozvrate právneho štátu na Slovensku. Pýta sa, prečo hlava štátu zavádza o tom, že nemá informácie o živých prípadoch. Pripomenul, že sa zúčastnila na stretnutí špičiek štátu v budove Slovenskej informačnej služby v máji tohto roka a tvrdí, že sa tam venovali aj živým veciam.

V súvislosti s referendom Fico uviedol, že je prejavom politickej naivity myslieť si, že parlament to vyrieši. Pripomenul, že Smer-SD pripraví ďalšie dve referendové otázky. Jedna sa má týkať zmeny Ústavy SR tak, aby sa mohlo skrátiť volebného obdobie parlamentu aj na základe ústavného zákona a referenda. Druhá sa má týkať samotného referenda o predčasných voľbách.