Politická debata podľa Čaputovej tak hlboko ešte nikdy neklesla: Klamstvá a vulgarizmy!

Celková politická debata klesla na úroveň, kde nikdy nebola. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v pléne Národnej rady (NR) SR, kde predniesla správu o stave republiky. Svoje slová adresovala koalícii aj opozícii.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Upozornila na negatívne dôsledky využívania klamstiev, vulgarizmov i osobných útokov v politickej diskusii. Poukázala na potrebu stability a spolupráce, ale i na výzvy, ktorým treba čeliť v najbližšej dobe. Politikom zároveň pripomenula zodpovednosť voči občanom.

"Kríza zvyšuje tlak na nás všetkých, napriek tomu sme odkázaní žiť spolu, no bez pochopenia a vzájomného porozumenia to nedokážeme," skonštatovala hlava štátu s tým, že sa to osobitne týka vládnej koalície, ktorá prevzala najväčší podiel zodpovednosti za vedenie štátu a chce ďalej vládnuť. Koaličné strany by podľa nej mali ukazovať jednotu a vôľu spolupracovať. Podotkla, že vzájomné spory prehlbujú sklamanie verejnosti.

Prezidentka podčiarkla, že jej slová sa týkajú aj opozície, ktorá spoluvytvára atmosféru, spoludefinuje mieru kultúrnosti v politike a vo výsledku sa podieľa na oslabení súdržnosti celej spoločnosti.

"Celková politická debata klesla na úroveň, kde nikdy nebola. Práca s klamstvom, vulgarizmy, osobné útoky sa už stávajú štandardom. Je naivné si myslieť, že sa to skončí iba v tejto miestnosti alebo zasiahne iba adresáta urážok. Nie, spoločne formujeme našu spoločnosť a každý prejav nenávisti je odkazom ľuďom, ktorí nás volili, že naše osobné spory sú pre nás viac ako skutočné problémy ľudí," prihovorila sa poslancom.

Hlava štátu uviedla, že Slovensko je zranenou krajinou a potrebuje zvládnuť celosvetovú zdravotnú krízu aj ďalšie výzvy. "My politické vedenie štátu máme zodpovednosť voči všetkým občanom, aby sme svoju rolu plnili na úrovni, ktorá bude porovnateľná s najlepšie riadenými štátmi sveta. Na to potrebujeme vzájomný rešpekt a spoluprácu," zdôraznila s tým, že Slovensko "zúfalo potrebuje stabilitu", jasné a jednotné vedenie, pokoj založený na pravde, spravodlivosti, ale aj vecnosti a solidarite. "Dosiahnuť ho môžeme iba spoločne a verím, že tento cieľ spája väčšinu z nás," uzavrela.