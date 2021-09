Povolebné výsledky prieskumu: Väčšina Nemcov nechce, aby Laschet zostavoval vládu

Veľká väčšina Nemcov je proti tomu, aby sa predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet pokúsil zostaviť vládu napriek tomu, že jeho strana utrpela v nedeľňajších voľbách výraznú stratu a skončila druhá za sociálnymi demokratmi (SPD).

Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho on-line prieskumu, ktorý podľa agentúry DPA uskutočnila v dňoch 26. a 27. septembra spoločnosť Civey (Citizen Survey) pre denník Augsburger Allgemeine.

Za jednoznačne alebo skôr nesprávny postoj to považuje 71 percent z 5031 respondentov, súhlasí s ním 22 percent opýtaných.

Menej výrazný je tento rozdiel medzi priaznivcami CDU: 55 percent podporuje Lascheta v tom, aby sa stal nástupcom kancelárky Angely Merkelovej, 32 percent má opačný názor.

Na otázku, či by mal Laschet zostať predsedom CDU, odpovedalo v prieskume inštitútu Insa pre utorňajšie vydanie denníka Bild kladne 21 percent opýtaných, 51 percent bolo proti a zvyšok respondentov si vybral odpovede "je mi to jedno" alebo "neviem". Tesná väčšina voličov CDU (44 percent) je za to, aby Laschet zostal šéfom CDU, proti je 40 percent.

Aby ďalším kancelárom bol kandidát sociálnych demokratov Olaf Scholz, sa v tomto prieskume vyslovilo 43 percent opýtaných, Lascheta by si na čele vlády želalo len 13 percent opýtaných (medzi voličmi CDU je tento podiel 38 percent).

Aj v samotnej CDU rastie odpor voči Laschetovej stratégii pokúsiť sa o sondážne rozhovory so Zelenými a liberálmi z FDP. "Teraz by sme mali s pokorou a rešpektom akceptovať vôľu voličov. Chceli zmenu," povedal šéf CDU v Dolnom Sasku Bernd Althusmann. Hesenský premiér Volker Bouffier si myslí, že CDU nemá nárok na zostavovanie vlády. "Prehrali sme voľby. Bodka," konštatoval predseda mládežníckej organizácie CDU Tilman Kuban, podľa ktorého jednoznačný mandát majú SPD, Zelení a FDP.