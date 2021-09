Posádka rakety Blue Origin: Bude jej súčasťou kapitán Kirk zo Star Treku?

Herec William Shatner, ktorý hral kapitána Kirka v kultovom seriáli Star Trek, by mohol byť členom posádky ďalšieho letu do vesmíru americkej spoločnosti Blue Origin. Informovali o tom v pondelok agentúra AFP a server TMZ.

Znovupoužiteľná suborbitálna raketa New Shepard, vyvinutá americkou spoločnosťou Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa, 12. októbra opäť poletí do vesmíru. Firma v pondelok zverejnila mená dvoch členov z budúcej štvorčlennej posádky. Podľa amerického bulvárneho serveru TMZ do vesmíru poletí aj Shatner a vo veku 90 rokov sa stane najstarším človekom, ktorý poletí do vesmíru.

Spoločnosť Blue Origin meno celebritného pasažiera nepotvrdila. V pondelok oznámila len to, že na palube bude bývalý inžinier Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Chris Boshuizen, ktorý spoluzakladal satelitnú spoločnosť Planet Labs. Druhým potvrdeným pasažierom je Glen de Vries, ktorý je spoluzakladateľom klinickej výskumnej platformy Medidata Solutions.

"Mená ďalších dvoch astronautov budú oznámené v nasledujúcich dňoch," tvrdí Blue Origin.

Štart rakety zo súkromného strediska v Texase je naplánovaný na druhý októbrový utorok o 8.30 h miestneho času (15.30 h SELČ).

Prvý let New Shepard s posádkou sa uskutočnil 20. júla. Súkromná raketa vtedy úspešne odštartovala, dosiahla hranicu vesmíru a bezpečne sa vrátila na Zem.

Na palube boli okrem miliardára a zakladateľa firmy Blue Origin Jeffa Bezosa ďalší traja pasažieri, konkrétne Bezosov brat Mark, 82-ročná pilotka Wally Funková a 18-ročný absolvent strednej školy Oliver Daemen. Ten sa stal vôbec najmladším človekom vo vesmíre.

New Shepard je suborbitálna raketa, čo znamená, že nedosiahne obežnú dráhu Zeme, ale takzvanú Kármánovu hranicu vo výške 100 kilometrov, ktorá je známa ako "začiatok vesmíru". Posádka na vrchole trajektórie zažije niekoľko minút zníženej gravitácie. Raketa je pomenovaná podľa prvého amerického astronauta Alana Sheparda.