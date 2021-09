Toto dievčatko má len tri roky, no čaká ju toho veľa: Aha, kde to už teraz dotiahla

Tak mladá a už aj úspešná! Gigi Hobbs (3) dosiahla niečo, po čom túžia niektoré ženy celý život. Stala sa najmladšou modelkou britského časopisu Vogue!

Ako informuje Daily Mail, Gigi Hobbs z britského Plymouthu ukázala, ako jej fantasticky ide práca pred kamerou. Keď mala iba dva roky, predvádzala sa v šatách svojej mamy. Snímky sa umiestnili v reklamnej sekcii britského časopisu Vogue. Malé dievčatko však má veľké plány a v budúcnosti sa chce zúčastniť súťaže Miss World Princess.

Nedávno získala titul Miss Devon Princess a vo februári 2022 sa bude uchádzať o korunku Miss UK Princess. V prípade, že vyhrá, odletí do Orlanda na medzinárodnú súťaž. V tom čase bude mať iba 4 roky. Jej mamička Sophie Howard tvrdí, že ak by ju to prestalo baviť, môže s tým kedykoľvek prestať. Aj kvôli online trollom, ktorí kritizujú to, čo robí. "Gigi bude mať v decembri štyri roky a bude z nej najunikátnejšie malé dievčatko s mnohými skvelými vlastnosťami," povedala.

Gigi má podľa Sophie skvelú povahu a stále dokáže prekvapiť niečím pozitívnym. Najprv predvádzala šaty, ktoré začala predávať jej mamička. Tá si všimla skvelé kúsky v Španielsku a neskôr ich ponúkala na trhu pod svojou značkou. Stala sa natoľko známou, že ju s ponukou práce kontaktoval samotný Vogue. Mamička využila túto príležitosť a zo svojej dcéry spravila rovno modelku. Všetko bolo skvelo rozbehnuté, no neskôr sa zastavil celý svet kvôli pandémii koronavírusu. Gigi sa ale nemusí báť o svoju budúcnosť.

V tak mladom veku už dosiahla niekoľko úspechov. To si všimla aj riaditeľka mestského zastupiteľstva Plymouthu. Požiadala malé dievčatko, aby rozsvietilo vianočné svetlá.

Hoci rodinka prežíva krásne obdobie a sú na svoju dcéru hrdí, zažili už aj ataky zo strany hejterov. K situácii sa vyjadril aj otec Glyn Hobbs: "Gigi má všetko, čo si pre dcéru želáte. Je to môj svet a sme na ňu tak pyšní." Rešpektuje názor druhých ľudí, ale slušne ich poprosil, aby sa starli o vlastné ratolesti.