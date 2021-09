Veľké zmeny v nemeckej politike zasiahnu aj Slovensko: Čo nás čaká po porážke Merkelovej CDU?!

Ako ovplyvnia voľby v Nemecku, najsilnejšej európskej ekonomike, situáciu na Slovensku? Súvislosť môže byť oveľa silnejšia, ako sa na prvý pohľad zdá.

Odborníci sa totiž zhodujú, že je kľúčové, či si opraty moci udržia kresťanskí demokrati odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej (67), alebo krajinu ovládnu sociálni demokrati ministra financií Olafa Scholza (63). Tí síce voľby vyhrali, no nie je isté, či sa im podarí vytvoriť vládu. Aké sú jednotlivé scenáre vývoja a ako to súvisí so slovenskými automobilkami?

Nemecké parlamentné voľby dopadli nejednoznačne a niektorí politológovia hovoria o pate. O tom, že rokovania o vytvorení budúceho kabinetu nemusia byť vôbec jednoduché, svedčia aj reakcie nemeckých médií, ktoré situáciu opisujú titulkami ako „Dvaja nádejní kancelári“ či „Začína sa šachová partia“.

Voľby síce vyhrala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) pod vedením ministra financií Scholza, no tesne za nimi skončil Merkelovej dvojblok Kresťanskodemokratická únia Nemecka/Kresťanskosociálna únia Nemecka (CDU/CSU). Strana, ktorá dominovala nemeckej politike dlhé desaťročia, má hlavu v smútku, keďže zaznamenala najhorší volebný výsledok od roku 1949.

Hoci pravdepodobnejšie je, že sa kancelárom stane víťaz volieb Scholz, nie malé šance má aj líder CDU/CSU Armin Laschet. Ten už aj v predvolebných debatách avizoval, že víťazom volieb nebude ten, kto získa najviac hlasov, ale ten, komu sa podarí vytvoriť funkčnú vládu.

Rozhodujúci Zelení a liberáli

Všetky oči sa tak teraz upierajú k stranám, ktoré skončili na treťom a štvrtom mieste, teda k Zeleným a k liberálom zo Slobodnej demokratickej strany (FDP). Práve postoje týchto dvoch subjektov rozhodnú o tom, či budú mať na konci dňa navrch kresťanskí alebo sociálni demokrati. Zelení majú o niečo bližšie k socialistom, s ktorými si rozumejú v zelených témach, liberáli zas inklinujú skôr k CDU/CSU, s ktorými ich spája nechuť k zvyšovaniu daní.

Obnoviteľné zdroje

Podľa analytikov by práve nástup Scholza a jeho SPD k moci bez asistencie CDU/CSU mohol znamenať obrat smerom k zeleným témam. Tandem sociálnych demokratov a Zelených by mohol výrazne urýchliť prechod Nemecka k bezuhlíkovej ekonomike. Dvojblok CDU/CSU síce tiež nie je voči zeleným témam slepý, no viac zohľadňuje záujmy nemeckých podnikov.

Práve to, či sa pri moci v nejakej forme udržia sociálni demokrati, alebo sa ocitnú mimo vlády, podľa analytikov ovplyvní, ako rýchlo sa bude najväčšia európska ekonomika snažiť zbaviť fosílnych palív a tlačiť na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie.

Podľa analytika INEKO Petra Goliáša sa práve v tomto bode nemecké povolené vyjednávania veľmi tesne dotýkajú aj slovenských automobiliek, ktoré by prípadná nová zelená vlna z Nemecka mohla začať ohrozovať skôr, ako čakali.