Číňan vypil za 10 minút viac ako liter koly: To, čo sa potom stalo, už nepredýchal

Bolo pekelné teplo. Číňan sa potreboval nutne osviežiť, a tak siahol po populárnom nápoji. Stalo sa však niečo, čo by nečakal ani v najhoršom sne.

Ako informuje Dail yMail, iba 22-ročný muž zomrel po tom, ako za 10 minút vypil 1,5 litra Coca-Coly. Lekári vysvetlili, že táto rýchla konzumácia spôsobila nahromadenie plynu v tele, kvôli čomu nebola dostatočne okysličená jeho pečeň. To sa stalo mladému Číňanovi osudným.

Muž išiel šesť hodín od rýchleho vypitia známeho nápoja do nemocnice. Pociťoval silnú bolesť v žalúdku, ktorý mu aj opuchol. Doktorom v nemocnici Chaoyang povedal, že sa potreboval rýchlo schladiť, kvôli príšernému teplu. Žiaľ, to ako rýchlo do seba nalial kolu, bola fatálna chyba. V črevách sa mu nahromadil plyn, ktorý v dôsledku tlaku prenikol do portálnej žily - jednej z hlavných krvných ciev pečene. Odborníci uviedli, že to spôsobilo smrteľné škody. O ničom drobom nesvedčili ani výsledky prvých testov. Boli priam alarmujúce.

Nepredpokladalo sa, že by neznámy Číňan mal nejaké zdravotné problémy. Mladík mal ale zvýšený srdcový tep, nízky krvný tlak a rýchlo dýchal. CT neskôr preukázalo, že má pneumatózu - abnormálnu prítomnosť plynu, v stene čreva a v portálnej žile. Ďalšie vyšetrenia odhalili aj hepatálnu ischémiu, čo je typ poranenia spôsobený nízkym prívodom kyslíka.

Zdravotníci ihneď začali konať a pokúsili sa mužovi uvoľniť plyn z tráviaceho traktu. Dostal tiež lieky, ktoré mu mali chrániť pečeň a stabilizovať ďalšie telesné funkcie. Jeho stav sa, žiaľ, nezlepšil. Po 12 hodinách testy ukázali, že pečeň je vážne poškodená. Situácia bola čoraz horšia a neskôr muž zomrel.

Britský biochemik Nathan Davies ale spochybnil príčinu tohto úmrtia. Podľa neho je veľmi nepravdepodobné, že vypitie 1,5 litrovej Coca-Coly by pripravilo človeka o život. Tvrdí, že za tým skôr mohla byť bakteriálne infekcia, ktorá je známa tvorbou plynu. Dokáže totižto vytvárať plynové vrecká a tie môžu spôsobiť vyššie spomínané problémy. "Obvykle je tento typ stavu spôsobený tým, že máte baktérie, ktoré sa dostali z normálneho gastrointestinálneho traktu niekam, kde by nemali byť, v tomto prípade do výstelky tenkého čreva," povedal. Okrem toho tvrdí, že konzumácia takýchto nealkoholických nápojov nemusí mať fatálne následky.