Združenie cestných dopravcov varuje politikov: Na Slovensku hrozí kolaps zásobovania!

Kolaps zásobovania hrozí aj na Slovensku.

Zodpovedných predstaviteľov štátu pred tým varuje Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia a vyzýva ich na zavedenie opatrení. Najnovší príklad Veľkej Británie podľa prvého viceprezidenta združenia Pavla Piešťanského ukazuje, že ochrana domáceho trhu v tejto oblasti je iluzórna a môže naopak paralyzovať hospodárstvo krajiny.

Poukázal na to, že v Európe chýbajú státisíce vodičov. Viac ako 12.000 voľných pozícií je podľa neho na Slovensku a napriek tomu mnohí odchádzajú do zahraničia. "Narastajúce napätie v dopravných firmách na Slovensku, kde je v súčasnosti kritický nedostatok vodičov, môže viesť k razantným protestom a zastaveniu zásobovania aj na Slovensku tak, ako to vidíme na Britských ostrovoch," podotkol Piešťanský s tým, že po prvom roku od začiatku pandémie COVID-19 ukončilo na Slovensku činnosť viac ako 20.000 profesionálnych vodičov, ktorí si neobnovili kvalifikačné karty vodiča.

Príčin nedostatku profesionálnych vodičov na Slovensku je podľa neho viacero. Skonštatoval, že Česmad už roky upozorňuje všetky vlády na nekonkurenčné legislatívne podmienky pre vodičov. "Slovensko je posledná krajina EÚ, ktorá nedostatočne uplatňuje smernice EÚ o školeniach vodičov a vodičských preukazoch a neumožňuje zníženie veku profesionálnych vodičov, ktorí by mohli prísť na pracovný trh," dodal Piešťanský.

Združenie podľa jeho slov v posledných mesiacoch komunikuje voči členom vlády nutnosť okamžite reagovať na situáciu, ktorá "vyháňa" vodičov zo slovenských kamiónov a neumožňuje ich odmeňovať tak, ako v okolitých štátoch. Zdaňovanie nákladov na pracovné cesty vodičov je podľa Piešťanského neakceptovateľné a združenie žiada o okamžitú nápravu.

Zdôraznil, že na vyriešenie kritického nedostatku profesionálnych vodičov je nutné otvorenie slovenského pracovného trhu pre vodičov z tretích krajín a zavedenie národných víz pre profesiu vodiča. "Zatvorenie hraníc pre žiadateľov o pracovné povolenie na Slovensku je nepochopiteľné a ohrozuje pracovné miesta nás všetkých. Žiadosti Česmad Slovakia a upozornenia sú už niekoľko mesiacov bez odozvy posúvané od jedného ministra k druhému," poznamenal Piešťanský.

Združenie je presvedčené, že ak by cestní dopravcovia mali dostatok pracovnej sily, prinesú mesačne na Slovensko dodatočne 10 až 100 miliónov eur v tržbách a milióny eur do sociálnych a zdravotných poisťovní.

Piešťanský poukázal na to, že počas leta nedokázali dopravcovia na Slovensku zabezpečiť tisíce prepráv denne a združenie očakáva, že sa situácia v najbližších mesiacoch zhorší. "Česmad Slovakia vyzýva vládu SR na okamžité zavedenie opatrení, aby nám nehrozil kolaps zásobovania ako vo Veľkej Británii. Združenie cestných dopravcov vyjadruje presvedčenie, že slovenská vláda okamžite zasiahne a dopravcovia nebudú nútení si vynútiť ich reakciu protestmi," vyhlásil Piešťanský.