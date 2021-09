Ozbrojený konflikt neďaleko svätyne: Palestínčania zaútočili na konvoj so židovskými pútnikmi

K ozbrojenému incidentu medzi príslušníkmi izraelskej vojenskej polície a Palestínčanmi došlo v pondelok v blízkosti hrobky biblického patriarchu Jozefa na severe Predjordánska.

Útočníci napadli konvoj autobusov prevážajúcich približne 500 židovských pútnikov. Informoval o tom internetový denník The Times of Israel. Palestínčania zaútočili na kolónu autobusov smerujúcich do svätyne paľbou zo strelných zbraní, kameňmi a podomácky vyrobenými výbušnými zariadeniami, uvádza sa vo vyhlásení izraelskej polície. Izraelskí vojaci paľbu opätovali.

Správy o zranených na palestínskej strane neboli bezprostredne k dispozícii. The Times of Israel píšu o dvoch ľahko zranených izraelských vojakoch: jedného zasiahli črepiny z výbušného zariadenia, druhý má poranenú tvár po zásahu kameňom. Zranenia obidvoch sú ľahké.

K tomuto ozbrojenému incidentu došlo deň po tom, čo pri sérii izraelských náletov na Predjordánsko prišlo o život päť Palestínčanov. Nálety sa zamerali na údajných členov bunky radikálneho hnutia Hamas, ktorí plánovali veľký teroristický útok – údajne pripomienku na palestínsku druhú intifádu.

Zatiaľ nie je jasné, či potýčky na ceste vedúcej k hrobke sú reakciou na nálety z nedele, pretože táto svätyňa býva často miestom vzplanutia nepokojov medzi izraelskými Židmi a palestínskymi Arabmi. Izraelská armáda povoľuje návštevy Izraelčanov pri hrobke starozákonného patriarchu raz za mesiac a len s vojenským sprievodom.

Hrobka patriarchu Jozefa, syna patriarchu Jákoba, sa nachádza v predjordánskom Nábuluse a v tzv. zóne A, ktorá je oficiálne pod úplnou kontrolou palestínskej samosprávy, aj keď izraelská armáda tam vykonáva istý okruh činností. Izraelskí občania majú od izraelskej armády zákaz vstupu do zóny A bez predchádzajúceho povolenia.

Hrobka patriarchu Jozefa je posvätným miestom pre židov, kresťanov i moslimov a býva dejiskom násilností: počas návštev židovských pútnikov sa často stáva, že Palestínčania do nich a ich vojenského sprievodu hádžu kamene, niekedy aj zápalné fľaše. Stali sa aj prípady, keď sa tam strieľalo.

V roku 2015 veľká skupina Palestínčanov podpálila areál, v ktorom sa nachádza Jozefova hrobka. Bezpečnostné sily palestínskej samosprávy vtedy rozohnali stovky ľudí a podarilo sa im uhasiť oheň pri hrobke. Na mieste došlo aj k ďalším prípadom podpaľačstva a vandalizmu vrátane veľkých škôd spôsobených palestínskymi výtržníkmi v roku 2000.