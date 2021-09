Nemecko žije politikou: Krajinské voľby poznačili značné problémy

Krajinské voľby v nemeckom Berlíne nemajú jasného víťaza, ukazujú prvé odhady na základe tzv. exit pollov a čiastočných výsledkov sčítania.

Informovala o tom agentúra DPA.

Zeleným prognóza verejnoprávnej stanice RBB predpovedá 22,5 percenta hlasov, čo je o len 0,6 percentuálnych bodov pred sociálnymi demokratmi z SPD. Na základe odhadov bude možné zostaviť krajinskú vládu zloženú z troch strán, keďže koalícia Zelených a SPD by na väčšinu v krajinskom parlamente nestačila. V Berlíne sa v nedeľu okrem volieb do nemeckého Spolkového snemu konali aj voľby do krajinského parlamentu a rozhodovalo sa tiež o zložení zastupiteľstiev 12 berlínskych obvodov, približuje denník Die Welt.

Hlasovanie v nemeckej metropole pritom sprevádzali viaceré problémy – v niektorých okrskoch museli hlasovanie prerušiť pre zámenu hlasovacích lístkov; inde sa lístky dokonca minuli. Pred volebnými miestnosťami sa navyše tvorili dlhé rady – situáciu komplikoval i prebiehajúci Berlínsky maratón, ktorý spôsobil početné zápchy na cestách.

Niektorí voliči podľa DPA čakali na možnosť hlasovať aj v čase, keď už médiá krátko po 18.00 h zverejňovali výsledky exit pollov – vo viacerých prípadoch až do 19.30 h. Nie je jasné, kedy boli uzavreté posledné volebné miestnosti, každý, kto sa v čase oficiálneho ukončenia volieb nachádzal v rade pred volebnou miestnosťou, však mohol svoj hlas odovzdať.