Do parlamentu v Hornom Rakúsku sa dostali odporcovia povinného očkovania: Aký je ich ďalší plán?

Odporcovia povinného očkovania proti novému koronavírusu sa prekvapujúco na prvý pokus dostali do parlamentu v rakúskej spolkovej krajine Horné Rakúsko.

V nedeľňajších voľbách do tamojšieho krajinského parlamentu získala strana Menschen-Freiheit-Grundrechte (Ľudia-Sloboda-Základné práva, MFG) 6,2 percenta hlasov, informoval denník Kurier na základe sčítania 90 percent odovzdaných hlasov.

Najsilnejšou politickou stranou v Hornom Rakúsku zostávajú ľudovci (ÖVP), ktorí získali 37,6 percenta hlasov a v porovnaní s rokom 2015 (36,4) si mierne polepšili. Na druhom mieste skončili pravicovo-populistickí slobodní (FPÖ), ktorí však prišli o približne tretinu hlasov – zatiaľ čo pred šiestimi rokmi im dalo svoj hlas 30,4 percenta voličov, v nedeľu to bolo iba 19,9 percenta. Tretia skončila Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) so ziskom 18,5 percenta hlasov pred Zelenými (12,2 percenta). Štvorpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu podľa čiastkových výsledkov tesne prekročila strana NEOS (4,2 percenta).

ÖVP môže na základe týchto výsledkov pokračovať buď v doterajšej koalícii s FPÖ, alebo ísť do vlády s SPÖ. Ako koaličný partner prichádzajú do úvahy aj Zelení, to však závisí od toho, či sa do parlamentu dostane alebo nedostane strana NEOS, pretože v každej situácii je iné rozdelenie mandátov. Strana MFG vznikla vo februári tohto roka a pôsobí najmä v Hornom Rakúsku. Jej predseda Joachim Aigner pred voľbami povedal, že MFG nepopiera koronavírusovú pandémiu a nie je ani proti očkovaniu. "Sme odporcovia povinného očkovania,“ zdôraznil Aigner. Strana tiež nechce znevýhodňovanie neočkovaných ľudí. V parlamente sa však mieni venovať aj vzdelávaniu, deťom, mládeži a rodine, "kde je potrebné veľa reformovať", ako aj zdravotníctvu a sociálnemu sektoru.

Rakúske médiá pripomínajú, že voľby v Hornom Rakúsku budú mať nezanedbateľný dopad aj na Spolkovú radu, druhú komoru parlamentu, kde sú zastúpené spolkové krajiny. SPÖ a FPÖ tam už nebudú môcť blokovať zákony schválené Národnou radou, pretože FPÖ prišla o jeden mandát v prospech ÖVP.