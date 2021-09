Silné búrky trápia Európu: Ráno sa presunú aj nad Slovensko

Dnešný deň je v Európe mimoriadne búrlivý a to predovšetkým v oblasti Stredomoria.

Intenzívne búrky tu budú úradovať až do ranných hodín a následne sa zrážky dostanú aj nad naše územie.

Ako uvádza imeteo, počasie v Európe má v nedeľu pod kontrolou tlaková níž, ktorá sa prehĺbila nad severným Talianskom. Tá tu stále prináša pomerne intenzívne búrky, ktoré sa postupne presúvajú do ďalších krajín a v priebehu ranných hodín dorazí zrážkové pole aj nad naše územie.

Búrková činnosť sa začala vyvíjať počas nedele v oblasti Francúzska, kde sa vyskytli prvé tisíce bleskov. Následne sa presunula nad severné Stredomorie a na sever Talianska. Tu búrky nabrali na sile a postupne sa začali presúvať smerom na východ. Detekcia bleskov zaznamenala, že počas dnešného dňa ich udrelo nad Európou už takmer pol milióna. Búrky v Taliansku sprevádzal predovšetkým prudký prívalový dážď. V Ligúrii spadlo aj viac ako 170 mm zrážok, čo vyvolalo prívalové povodne. Vyčíňal aj silný vietor, ktorého nárazy presahovali rýchlosť až 100 km/h.

Intenzívne búrky sa presunuli cez Jadran a aktuálne sa vyskytujú v Chorvátsku. Medzičasom však k ďalšej búrkovej činnosti dochádza aj v Nemecku, či v Rakúsku.

Zrážková činnosť, súvisiaca s tlakovou nížou sa bude presúvať do ďalších krajín a v priebehu rána začne počasie ovplyvňovať aj na Slovensku. V pondelok ráno tak začne od juhozápadu postupne na viacerých miestach pršať, pričom zrážková činnosť sa bude ďalej rozširovať smerom na východ. Najviac však bude pršať v oblasti západného Slovenska. Numerické modely odhadujú, že by na západnom Slovensku mohlo spadnúť od 10 do 20 mm zrážok.