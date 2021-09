Neexistujúce prepojenie medzi D1 a D4 rozčarovalo mnohých: Dopravný expert štátu nič nedaroval

Stále chýbajúce prepojenie D1 a D4, ktoré mal štát zabezpečiť ešte v roku 2019, je obrovské zlyhanie. Tvrdí to riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej s tým, že najväčšiu zodpovednosť za to majú jednoznačne vlády so Smerom-SD v rokoch 2012 až 2020, ktoré viedli Robert Fico a Peter Pellegrini.

Ako expert pripomenul, vo vláde v rokoch 2012 až 2016 minister dopravy a výstavby Ján Počiatek (Smer-SD) nezahrnul križovatku D1 a D4 do PPP projektu a následne vo vládach v období 2016 až 2020 minister Árpád Érsek (Most-Híd) neakceleroval splnenie záväzku štátu na prepojenie D1 a D4. „Súťaž nielenže nevypísal, ale ministerstvo dopravy a NDS pod jeho vedením neurobili nič, aby táto situácia dnes nenastala,“ uviedol Matej pre agentúru SITA. Zabezpečiť prepojenie D1 a D4 do roku 2019 sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR zaviazalo v koncesnej zmluve pre projekt D4 a R7 z mája 2016. O prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti podľa šéfa IDH môžu rozhodnúť len orgány činné v trestnom konaní. „O hmotnej zodpovednosti za zlyhania predchádzajúcich vedení Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), resp. ministerstva dopravy môžeme len snívať. Nikto zo zodpovedných dnes nesedí na svojich miestach,“ poznamenal Matej. Na otázku, či aj súčasné vedenia ministerstva dopravy a NDS (na postoch sú jeden a pol roka) mohli byť aktívnejšie v príprave tendra na prepojenie D1 a D4 v rámci rozšírenia D1 pri Bratislave, odborník odvetil, že vždy je možné procesy skracovať. Z dostupných informácií podľa neho vyplýva, že ak by bola táto investícia rozpočtovo krytá v štátnom rozpočte, tak súťaž sa mohla vypísať najskôr v máji tohto roku. Stalo sa tak začiatkom septembra. Skvelá správa pre motoristov: Otvára sa nový úsek D4 s Lužným mostom v Bratislave V spojitosti s otvorením nového úseku D4 s Lužným mostom v hlavnom meste v nedeľu popoludní riaditeľ IDH podotkol, že každý odovzdaný kilometer diaľnic a rýchlostných ciest do užívania pomôže zlepšiť dopravnú situáciu v danej lokalite, ako pre samotných vodičov, tak aj pre obyvateľov. Podľa neho pre chýbajúce prepojenie diaľnic D1 a D4 veľká zmena pre vodičov do začiatku prác na tejto križovatke nebude. „Bude to tak ako teraz. Problémy a obmedzenia nastanú počas výstavby križovatky D1 a D4 a rozšírenia D1 po Triblavinu. Rozsah problémov a obmedzení počas výstavby bude závisieť od kvality zhotoviteľa a harmonogramu výstavby,“ očakáva Matej. Ako dodal, finančné škody a straty pre chýbajúce prepojenie D1 a D4 budú v tom, že štát bude platiť koncesionárovi ročnú splátku, pričom hlavný cieľ, a to odvedenie tranzitnej dopravy z D1 na D4, nebude naplnený.