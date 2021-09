Svadobná fotka, ktorá obletela svet! Keď zbadáte ženícha, nebudete chápať

Ľudia len neveriacky krútili hlavami. Mnoho žien sníva o tom, že si oblečú krásne biele šaty a so svojím milovaným manželom v peknom obleku si povedia svoje áno. Táto svadba však bola trochu iná.

Ako uvádza portál Daily Mail, na sociálnej sieti Reddit sa objavila fotografia zo svadby, na ktorej nevesta v pompéznych svadobných šatách krája tortu so svojím ženíchom. Ak čakáte, že ženích bol rovnako nahodený, ste na omyle. Mladý muž si zvolil pomerne netypický outfit a v nezabudnuteľný svadobný deň stavil na pohodlie.

Nevesta žiarila v šatách zo slonovej kosti bez ramienok s veľkou volánovou sukňou a ozdobenými detailmi a jej manžel po jej boku bol oblečený v čiernom tričku s nápisom béžových šortkách. Ak sa lepšie zahľadíme, mladík to dorazil teniskami a bielymi ponožkami. Dvojica na fotografii krájala svadobnú tortu niečím, čo sa zdá byť obradným mečom.

Používatelia sociálnej siete Reddit boli v nemom úžase boli doslova pobúrení nad „neúctivým“ rozhodnutím ženícha obliecť sa vo svoj svadobný deň tak ležérne. Niektorí ho však obhajovali tým, že možno sa prezliekol a počas sobáša bol oblečený elegantnejšie. „Prečo si tieto ženy berú týchto polovičných mužov? Nerešpektujú vás ani toľko, aby si obliekli slušné oblečenie, a aj tak sa zaňho vydávate?“ znel jeden z komentárov pod fotkou, pričom žena poukázala na detail na svadobnej torte, na ktorej sa týčil pikačú.

„Vyzerá to, akoby sa nechcel vôbec ženiť a len tak z nudy išiel okolo. Jeho oblečenie je veľmi neúctivé k jeho neveste. Nemyslím si, že ich manželstvo vydrží,“ znel ďalší komentár. „Dám 5 dolárov na to, že ho požiadala o ruku už s vybratým termínom a povedala mu, že si môže obliecť čo chce, nemusí nič urobiť a bude stačiť, ak len príde,“ dorazil to ďalší používateľ sociálnej siete Reddit. „Byť slobodným je lepšie ako byť s osobou, ktorá urobí len úplné nevyhnutné minimum,“ znel ďalší komentár. Čo si o jeho svadobnom outfite myslíte vy?