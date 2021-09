Záhadná smrť mladého muža († 28) počas transplantácie vlasov: Šokujúci nález v márnici!

Prípad, nad ktorým si vyšetrovatelia lámu hlavy. Talian Ibrahim Gul († 28) chcel v Turecku podstúpiť transplantáciu vlasov. Zomrel však za záhadných okolností.

Ako informuje Mail online, Ibrahim mal zomrieť počas operácie na srdcový infarkt. Jeho telo však našli v márnici pokryté krvou. Doktor povedal Gulovej manželke, že zomrel ešte pred zákrokom, pričom donútil zdravotníkov, aby vykonali angiografiu a vložili stent.

Polícia ohľadom tohto prípadu nemá tak jasno. Úmrtie 28-ročného Taliana považuje za podozrivé. Muži zákona zatkli doktora, ktorý mal na starosti transplantáciu vlasov.

Gul sa prednedávnom presťahoval do Talianska s manželkou a ich dieťaťom. Živil sa ako kaderník a otvoril si tam svoje holičstvo. Do Istanbulu vycestoval, aby nakúpil potrebné veci do svojho salónu a rozhodol sa podstúpiť transplantáciu vlasov. Mal sa vrátiť o niekoľko dní, no rodina ho už nikdy neuvidí.

Neskôr však dostala jeho žena hrozivý telefonát - Ibrahim zomrel na infarkt. Zronená vdova tomu neverila, a tak poprosila ich blízkeho priateľa Dileka Ozbeka, aby to riešil. „Ibrahimova manželka mi zavolala v sobotu okolo 17:00. Povedala, že Ibrahim utrpel infarkt a požiadala ma, aby som za ním išiel do nemocnice,” uviedol Ozbek. Išiel sa však na neho pozrieť do márnice a tam zbadal čosi hrozivé. Ibrahim bol zabalený v plášti, ktorý bol celý od krvi. „Nemocnica tvrdila, že to bol infarkt, ale zjavne to nie je pravda. Všade bola krv,” dodal Dilek.

Doktor Mehmet Albayrak je v súčasnosti zadržaný a zostane vo väzbe, kým prebieha vyšetrovanie. „Pacient po príchode na operáciu neoznámil žiadny problém. Túto situáciu nemohol nikto predvídať,” povedal doktor na svoju obranu.