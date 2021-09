Na pohľad bežná vec žene takmer zmasakrovala orgány: Po tom, čo sa jej to uvoľnilo z maternice, zvíjala sa v bolestiach!

Bolesť, ktorú by nechcela zažiť žiadna žena. Mahlie Mack sa z krčka maternice uvoľnilo vnútromaternicové teliesko a putovalo okolo jej orgánov. Netušila, kam až to zájde.

Ako informuje The Sun, Austrálčanku riadne potrápilo vnútromaternicové teliesko, ktoré jej malo zabrániť v otehotnení. Nechala si ho do seba vložiť 6 týždňov po tom, ako priviedla na svet svoju dcérku. Avšak uvoľnilo sa z krčka maternice a vznášala sa okolo jej orgánov. Prežívala neuveriteľné bolesti. Museli jej kvôli tomu odstrániť žlčník.

Žena ho mala v sebe 10 mesiacov, keď začala pociťovať urputné bolesti v črevách a maternici. Lekári nakoniec zistili čosi hrozivé. Teliesko sa ocitlo v jej črevách a musela okamžite podstúpiť operáciu.

Mahlia o svojej skúsenosti informovala na TikToku. Bolesť dospela až do takého štádia, že v niektoré dni nemohla chodiť, mala horúčky a zvracala. Doktori povedali, že jej žlčník sa zmenil na porcelán, pretože stena tohto orgánu bola pokrytá vápnikom. Museli jej ho odstrániť. Lekári však nemali od začiatku takýto prístup. Spočiatku ju posielali domov s tabletkami proti bolestiam. Nemocnica ju mala kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Mahlia však naliehala na svoju všeobecnú lekárku a bola si istá, že teliesko sa nachádza v jej črevách. To, že sa vznášalo okolo jej orgánov, preukázal až röntgen.

Mahlia tvrdí, že jej to nikto nechcel veriť. Ide o raritný prípad a pochybovali, že by sa teliesko skutočne dostalo do jej útrob. Lenže to najhoršie ešte len prišlo. Keď žene v istý deň začala pracovná zmena, všetko nabralo rýchly spád. Bolo jej tak zle, až takmer omdlela. Vyzerala príšerne, bola celá sivá a sám kolega navrhol, že ju vezme do nemocnice. “Môj spolupracovník navrhol vyskúšať inú nemocničnú pohotovosť a dúfal, že dostanem potrebnú pomoc,” povedala. Ešteže tak urobili. Išli do druhej nemocnice a tam sa konečne dočkala potrebnej pomoci. Lekári ihneď konali. Vedeli, že niečo nie je v poriadku. Spravili jej množstvo testov a nedokázali pochopiť prístup predchádzajúcej nemocnice. Mahlia bola v tak zlom stave, že pred operáciou ju museli ešte stabilizovať.

Následne podstúpila kľúčový zákrok. Lekári jej oznámili dobrú správu - vybrali jej teliesko, odstránili žlčník, no črevá našťastie nemuseli. Nebola to ale ľahká operácia, trvala 3,5 hodiny. Všetko je už našťastie v poriadku a Mahlia vie, že vnútromaternicovému teliesku a bude odteraz vyhýbať.

Príbeh tejto Austrálčanky otriasol mnohými ľuďmi. Niektoré ženy s ňou zdieľali podobne bolestivé príbehy a veľmi ju podporili. Našli sa však aj také osoby, ktorým vnútromaternicové teliesko vyhovuje a nemenili by.