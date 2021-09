Mamička si sadla za volant opitá: Dcéra sa ju snažila zastaviť, malo to hrozivý koniec!

Prípad, ktorý láme srdcia. Erin Garcia (44) z kalifornského Laguna Niguel si mala sadnúť za volant pod vplyvom alkoholu. V nezodpovednej jazde sa ju snažila zastaviť vlastná dcéra.

Ako informuje People, Erin práve odchádzala od svojej matky. V policajnej správe sa píše, že mala byť pod vplyvom alkoholu. Bála sa o ňu jej 8-ročná dcéra, ktorá chcela zabrániť mame v nezodpovednej jazde. Statočne chytila kľučku od dverí na stane spolujazdca a žiadala ju, aby zastavila.

Úrady tvrdia, že v tom momente sa Erin iba pozrela na svoju dcéru a pokračovala v jazde, pričom ťahala so sebou dieťa ďalších 91 metrov. Hrozivú situáciu si všimol dospelý muž, ktorý okamžite zasiahol. Malé dievčatko sa snažil dostať do bezpečia, čo sa mu aj podarilo. Erin ale potom znova dupla na plyn a tentokrát so sebou vliekla spomínaného muža. Dokázal sa však z vozidla vyslobodiť. Garcia následne spanikárila a ušla z miesta činu.

Našli ju ukrytú za kríkmi na dvore jej matky. Policajti ju zobrali do väzby v Orange County. Ženu obvinili z útoku so smrtiacou zbraňou, ohrozenia dieťaťa a útoku na policajta.

Jej dcéra a hrdinský muž boli prevezení do nemocnice so stredne ťažkými zraneniami.