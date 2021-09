Prípad vraždy Afroameričana Floyda: Odsúdený expolicajt sa ozval tri mesiace po vynesení rozsudku

Bývalý americký policajt Derek Chauvin sa vo štvrtok odvolal voči rozsudku vo veci vraždy Afroameričana Georgea Floyda.

V odvolaní uviedol 14 sťažností súvisiacich so svojím súdnym procesom, informovala v piatok agentúra AFP.

Chauvina odsúdili v júni na vyše 22 rokov väzenia za vraždu Floyda, ktorému policajt takmer deväť minút kľačal na krku. Proti tomuto rozsudku sa Chauvin na súde v štáte Minnesota odvolal v posledný možný deň.

Vo svojom odvolaní Chauvin obvinil súd z toho, že pochybil, a medzi iným sa sťažoval tiež na výber poroty.

Afroameričan Floyd zomrel vlani 25. mája v Minneapolise po tom, ako mu policajt Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše osem minút a ignoroval Floydove sťažnosti na to, že "nemôže dýchať". Tento čin vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.

Pri zatýkaní Floyda spolupracovali s Chauvinom ďalší dvaja policajti. Tí majú pre svoju úlohu v usmrtení Floyda čeliť obvineniam budúci rok.

Po odsúdení Floyda sa mnohým ľudom v Spojených štátoch uľavilo, píše AFP. Mnohí sa totiž obávali, že jeho oslobodenie by v krajine vyvolalo ešte väčšie nepokoje ako samotná smrť Floyda, zatiaľ čo ďalší sa báli, že by Chauvinovi prešlo to, čo mnohí považovali za vraždu.

Právnik Floydovej rodiny verdikt súdu označil za "historický" krok smerom k rasovému zmiereniu.

Chauvin mal pritom záznamy za použitie nadmernej sily už aj predtým, ako došlo k incidentu s Floydom, pripomína AFP.