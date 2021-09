Zuzanne strpčuje život zvláštna alergia: Môže ju zabiť zmrzlina aj studený nápoj

20-ročná žena tvrdí, že je natoľko alergická na chlad, že zmrzlina by ju dokázala zabiť.

Zuzanna Dmitruk má zriedkavú diagnózu, ktorá spôsobuje opuch a svrbenie. Študentka povedala, že sa to prvýkrát prejavilo, keď mala 10 rokov. V zime jej opuchli končeky prstov. Zuzanna povedala, že v extrémnych prípadoch môže konzumácia studeného jedla viesť k duseniu. Ešte pred tým, než jej chorobu diagnostikovali, raz zjedla veľa zmrzliny, čo jej veľmi podráždila hrdlo a celé jej opuchlo.

Zuzanna tvrdí, že všetky jej nápoje musia mať izbovú teplotu. Môžu byť trocha vychladené, a teda ich môže na chvíľu vložiť do chladničky, ale nie na príliš dlho. Dokonca sa prispôsobila teplému alkoholu, najmä panákom. Dodáva, že veci ako mrazený jogurt a produkty, ktoré sa musia skladovať v chladničke – ako napríklad syr – stačí, keď dá na chvíľu von a je to v poriadku. Podľa vlastných slov mrazničku nepoužíva a ani nekupuje mrazené produkty. Väčšina jedál, ktoré si pripravuje, sú teplé. Taktiež si dáva teplé mlieko do cereálií.

Uviedla, že teploty okolo 10°C už u nej vyvolávajú tieto nepríjemné reakcie. Tie je vidno na jej rukách. Začervenajú sa, svrbia, opuchnú a trochu bolia. Pravidelne jej vraj opuchnú prsty. V extrémnych prípadoch, napríklad pri plávaní, má extrémne napuchnuté ruky - až dvaapolkrát väčšie ako normálne. Je to podľa nej také zlé, že ju bolia pri každom dotyku. Preto si musí sadnúť a počkať, zatiaľ čo ruky drží nad hlavou. Zuzanna tvrdí, že lekár jej po diagnostikovaní povedal, že nemá jesť a ani piť nič studené a má sa vyhýbať zmenám teploty, pretože ak sa to bude zhoršovať, jedného dňa to pre ňu môže byť smrteľné. Dodala, že keď ide von, nosí rukavice a je opatrná.