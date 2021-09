Ako korona poznačí Silvester v našich hoteloch? Majitelia plánujú zimnú sezónu s obavami

Neistota! Hoci do Silvestra zostávajú ešte viac ako 3 mesiace, hotely a penzióny musia mať už dnes pripravený program, personál a jasno v rezerváciách.

Kým ešte pred dvomi rokmi predstavovala úloha zohnať ubytovanie štvrť roka pred najexponovanejším týždňom takmer nemožné, teraz je situácia diametrálne odlišná a majitelia ubytovacích zariadení nevedia, či napokon posledný deň v roku naplnia svoje kapacity. Nový Čas zisťoval, ako súčasný stav vnímajú.

Všetko je neisté - obsadenosť 50%

Dušan Dajča, Vila Polar v Štrbskom Plese

- Po iné roky sme už v tomto čase mali všetko obsadené. Teraz je to asi polovica kapacity, ktorú máme vybookovanú a stále ešte prichádzajú nejaké objednávky. Verím, že aj tento rok to naplníme. Čo sa týka rušenia rezervácií, to sme zatiaľ nezaznamenali, ale do Silvestra je ešte ďaleko a naozaj nikto nevie, ako sa to vyvinie. Všetko je neisté a môže nastať všeličo.

Je ťažké vôbec niečo plánovať - obsadenosť 0%

Jaroslav Strachan, majiteľ penziónu Strachan v Ždiari

- My teraz riešime koniec letnej sezóny a október, ktorý potrebujeme naplniť a prežiť tak túto mimo-sezónu. Silvester je pre nás v tejto dobe ešte príliš vzdialený. Ľudí podľa mňa ešte Silvester netrápi a vedia, že v tejto dobe si pobyt nájdu aj na poslednú chvíľu. Tak ako fungovala celá letná sezóna, že si hostia objednávali ubytovanie priamo na recepcii alebo maximálne deň dopredu. Je ťažké niečo dlhodobo plánovať.