Navaľnyj hovorí o šikane vo väznici: Toto musí od dozorcov strpieť každú noc

Súd Vladimirskej oblasti vo štvrtok zamietol odvolanie väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného proti súdnemu verdiktu, ktorým bol vyhlásený za väzňa so "sklonmi k úteku".

Ako informovala agentúra RIA Novosti, Navaľnyj sa na pojednávaní zúčastnil prostredníctvom videokonferencie z väzenského tábora č. 2 v meste Pokrov, kde si odpykáva svoj trest.

Opozičný politik sa vo svojom podaní na súd sťažoval, že ako väzňa, ktorý údajne má sklony k úteku, ho dozorcovia vo väznici počas noci budia a kontrolujú každú hodinu. Navaľnyj od súdu žiadal, aby mu bol zabezpečený zákonom stanovený osemhodinový spánok.

Status väzňa so sklonmi k úteku získal Navaľnyj ešte vo vyšetrovacej väznici Matrosská tišina v Moskve, kde bol internovaný do svojho prevozu do väznice v meste Pokrov.

Navaľného blízky spolupracovník a právnik Ivan Ždanov pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol, že rozhodnutie súdu Vladimirskej oblasti je dôsledkom tlaku Kremľa, nemá žiadnu oporu v zákone a je "len formou šikany".

Podľa Ždanova sa šikanovanie Navaľného zastaví, až keď príde pokyn z Kremľa "opačný pokyn: Prestaňte šikanovať" Navaľného. Ždanov nemá pochybnosti o tom, že súd Vladimirskej oblasti nie je v kauze Navaľnyj nezávislý.

Navaľnyj sa ocitol vo väzbe v polovici januára - hneď po svojom návrate z liečenia v Nemecku, kde sa zotavoval z pokusu o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok. Následne mu súd vo februári zmenil pôvodne podmienečný trest väzenia vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v cele predbežného zadržania a v domácom väzení, si vo väzení odsedí dva a pol roka.