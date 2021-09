Viac peňazí pre Slovenské národné divadlo: Ministerstvo akceptovalo ozdravný plán

Ozdravný plán, ktorý vedenie Slovenského národného divadla (SND) v polovici apríla predstavilo Ministerstvu kultúry (MK) SR, bol prijatý v plnom rozsahu.

Pôvodný rozpočet vo výške 17 miliónov eur bude zvýšený. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička spolu s ďalšími zástupcami manažmentu inštitúcie.

"Z tých plus-mínus šiestich miliónov, ktoré sme požadovali, sme už necelé tri dostali, ďalšie tranže očakávame," oznámil Drlička.

Šéf SND poukázal na to, že ešte pred prezentáciou ozdravného plánu naštartoval nový manažment procesy, ktoré majú prispieť k optimalizácii procesov a efektívnosti nákladov. "Dotklo sa to i zníženia počtu pracovných pozícií v divadle z 960 na 840. Vytvorila sa nová kolektívna zmluva, zriadili sme právne oddelenie, ktoré dovtedy chýbalo, i samostatnú pozíciu hlavného kontrolóra," informoval riaditeľ.

Avizoval tiež rozpracované projekty, ktoré sa týkajú ticketingu - nového systému obstarávania vstupeniek, digitalizácie predmetov vytvorených v umelecko-dekoračných dielňach, dopĺňania archívu digitálnych záznamov, ale i prevádzkovania vlastných gastroslužieb. "Pracujeme na revízii vnútorných právnych i organizačných smerníc," doplnil Drlička.

Ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák informoval, že pri nastavovaní rozpočtu vychádzajú pri rokoch 2022 a 2023 z výdavkov na úrovni približne 28 miliónov eur. "Veríme, že v týchto rokoch sa v rámci vlastných príjmov vrátime k dobrým rokom, keď boli tieto príjmy na úrovni približne päť miliónov eur," dodal Bošňák.

Upozornil, že SND naďalej ťaží vysoký investičný dlh. "V súčasnosti na splatenie investičného dlhu potrebovalo SND 21,8 milióna eur," priblížil ekonomický riaditeľ.

Do tejto sumy sa pritom nerátajú náklady na rekonštrukciu historickej budovy SNP, ktorá je od začiatku mája pre divadelnú prevádzku uzatvorená z dôvodu havarijného stavu a potrebnej rekonštrukcie. "V súčasnosti máme súhlas pamiatkarov so stavebným zámerom, v rámci pripravovanej obnovy preto môžeme vstúpiť do fázy vypracovania štúdie uskutočniteľnosti ako podkladu pre ďalšie etapy verejného obstarávania," pripomenul Drlička.

Vedenie SND predstavilo aj plány v aktuálnej 102. sezóne, umelecké súbory v nej chcú uviesť 15 premiér (opera tri premiéry, balet päť premiér, činohra sedem premiér).