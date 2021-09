Opozícia zúri! Matovič vytiahol na rokovaní parlamentu plagát: Ostrá narážka na Fica

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič ukázal šéfovi opozičného Smeru-SD Robertovi Ficovi v rokovacej sále Národnej rady (NR) SR plagát, na ktorom bolo ručne napísané "vrah na rohu ulice o morálce káže".

Fico mal práve úvodnú reč k návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že Matovič rokovací poriadok NR SR neporušil, pretože si plagát vyrobil priamo v pléne a nepriniesol ho so sebou.

"Kolegovia, upokojte sa. Prečítajte si rokovací poriadok, máme tam jasne napísané, že nesmieme vnášať pomôcky. Pán minister nič nevniesol, on to vyrobil tu a preto neporušil rokovací poriadok," vysvetlil Kollár Matovičovo konanie. "Čo čakáte od plagiátorov, jeden aj druhý nemajú ani vzdelanie, ani nič," reagoval Fico a Kollár sa na to opýtal, čo čakať od mafiánov. "Ďakujem pekne. Lepšie byť mafián ako plagiátor, ale to už je druhá vec," oponoval Fico.

Podľa Fica je trápne vykladať rokovací poriadok tak, že vizuálne pomôcky sa nemôžu vniesť, ale vyrobiť v pléne sa môžu. Povedal, že nabudúce si sem donesú stometrové plátno a budú si maľovať. "Určite budeme meniť tento rokovací poriadok, verte tomu," povedal Kollár.

Rokovací poriadok NR SR hovorí, že do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia či zbrane.