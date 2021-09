Protilátky, ktoré si utvárajú lamy, môžu liečiť COVID-19! Kúpime si s nimi v budúcnosti nosový spej?

Vedci sa domnievajú, že protilátky, ktoré si utvárajú lamy, by mohli byť účinné pri liečbe covidu-19.

Liečba založená na lamích protilátkach bola zatiaľ vyskúšaná na hlodavcoch a tieto prvotné testy preukázali jej značný potenciál, uviedli podľa stanice BBC experti z výskumného Inštitútu Rosalindy Franklinovej v anglickom grófstve Oxfordshire.

Na základe vzorky odobratej od jednej z lám dokázali vedci vytvoriť protilátky, ktoré prirodzene vznikajú v reakcii na infekciu v organizme lamy aj v tele tiav. Tieto protilátky sú menšie a jednoduchšie ako tie ľudské. Ich výhoda tkvie predovšetkým v tom, ako silno sa dokážu na vírus nadviazať.

Lamie protilátky sa rovnako ako tie ľudské prichytia a nadviažu na vírusy či baktérie, ktoré napadnú telo. Táto väzba pomyselne vírus označí červenou zástavkou a umožní zvyšku imunitného systému, aby sa zameral na jeho zničenie.

Hlodavce s covidom-19, ktorým boli lamie protilátky pridané do tela pomocou nosového spreja, sa úplne zotavili v priebehu šiestich dní, uviedol James Naismith, vedúci vedecký pracovník a riaditeľ Inštitútu Rosalindy Franklinovej. Keď bude tento spôsob liečby otestovaný u ľudí, mohli by byť tieto protilátky podávané vo forme nosového spreja tiež ľudským pacientom.

Imunologička Sheena Cruickshanková z Manchesterskej univerzity ale podotýka, že než začne testovanie u ľudí, bude potrebné viac dát o účinnosti a bezpečnosti tohto typu liečby. "Avšak je to veľmi sľubné a fakt, že by to mohlo byť lacné a mať jednoduché použitie je plus," dodala Cruickshanková.