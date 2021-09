Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Aláč: Ťažko sa mi bráni

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal Aláč trvá na tom, že tajná služba koná zákonne.

Voči náznakom, že v pozadí aktuálnej situácie v bezpečnostných zložkách stojí práve SIS, sa mu podľa vlastných slov ťažko bráni tajnú službu, keďže nemôže použiť všetky jej informácie. Informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde, sa snaží vyvracať. Uviedol to po stredajšom rokovaní Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS.

"Ťažko sa mi bráni, SIS je jednoduchý subjekt na mediálne útoky, pretože na svoju obranu nemôže použiť informácie, ktoré má, ktoré sú štandardne v utajovanom režime. Iba na základe takýchto informácií by sme vedeli vyvrátiť podozrenia," skonštatoval Aláč. Trvá na tom, že SIS si splnila svoje úlohy, informácie odstúpila zákonným príjemcom a tí v rámci svojich právomocí podnikali kroky. Horšie by podľa neho bolo, keby SIS mala informácie a neodstúpila by ich.

Uvítal dementovanie správ o údajnom sledovaní špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica SIS. Aláč nepovedal, ktorej bezpečnostnej zložke patrilo auto, ktoré malo Lipšica sledovať. Nevie ani o tom, že by SIS sledovala novinárov. Tajná služba podľa jeho slov monitoruje hrozby pre záujmy SR. "Myslím si, že SR je právne demokratický štát a novinárska obec nepredstavuje hrozbu pre jej záujmy," uviedol.

Na otázku, či je SIS zapletená do stíhania vyšetrovateľov z kauzy Očistec, odpovedal, že tajná služba nie je orgán činný v trestnom konaní (OČTK) a iba postúpila informácie príjemcom zo zákona. Za nešťastné vyjadrenia a subjektívne názory označil i to, že SIS mala dirigovať niektoré stíhania. "Mám podklady o tom, že to tak nebolo, lebo SIS si zákonným spôsobom plní svoje úlohy," podčiarkol. Predpokladá, že svoju prácu urobia aj OČTK.

Informácie o tom, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala vyšetrovať príslušníkov SIS pre podozrenie zo sabotovania vyšetrovania v kauze Očistec, má Aláč iba z médií. "SIS v tomto konaní nedostala žiadne oficiálne dožiadanie OČTK, čiže neviem ani konštatovať, či išlo o príslušníkov SIS alebo domnelých príslušníkov SIS, alebo v akej miere konanie prebiehalo," dodal.

Diskusiu vo výbore označil jeho predseda Marián Saloň (Smer-SD) za konštruktívnu. "Niektoré veci" týkajúce sa aktuálnej situácie boli podľa neho vysvetlené. Otázky poslancov smerovali aj k možnému podielu SIS na aktuálnej situácii v silových zložkách. SIS si podľa jeho slov splnila svoju úlohu doručením správy prijímateľom zo zákona.

Saloň si nemyslí, že aktuálne prebieha vojna polície a SIS. Niekto sa však podľa neho snaží živiť takúto myšlienku. Za zvláštny považuje rozpor medzi deklaráciami o rozviazaných rukách zložiek rezortu vnútra a krokoch, ktoré nastávajú, ak niektorý útvar urobí niečo, čo sa niekomu nepáči. "Zrazu ide o vojnu v bezpečnostných zložkách," podotkol.