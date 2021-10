Vera Wisterová šokovaná zo správania sa Slovákov: Vulgárne útoky cez sociálne siete!

S moderátorkou Verou Wisterovou (44) v čase únosu jej detí exmanželom Jeremym Hulshom súcitilo celé Slovensko.

Dnes spoznáva odvrátenú tvár tej istej krajiny, keď jej ľudia na sociálnej sieti píšu nepríjemné správy súvisiace s moderovaním očkovacej prémie. Ako s tým bojuje? Chcela program Jednotky opustiť rovnako ako jej kolega Marcel Forgáč?

Byť zdravý je výhra je pomerne špecifická záležitosť, ostro sledovaná, obľúbená i kritizovaná... Tušili ste, že očkovacia lotéria vyvolá také veľké ohlasy?

Nečakala som takéto ohlasy a určite nie som jediná. Som si vedomá toho, že očkovanie proti koronavírusu je citlivá téma v spoločnosti, ale nepredstavovala som si, že televízna relácia vyvolá až také zemetrasenie.

Debatujete o nej aj doma so susedmi, s rodinou? Aké emócie a názory ste si už vypočuli?

Očkovanie samo o sebe je obrovskou témou nielen u nás, ale aj vo svete. Ak spojíme túto tému s možnosťou vyhrať veľké peniaze, efekt vášnivých diskusií sa razom znásobí. Samozrejme, o súťaži sa rozprávam s ľuďmi, s ktorými sa stretávam, a názory sú rôzne.

Marcel to vraj chcel vzdať. Vám takéto myšlienky nenapadli?

S Marcelom sme kamaráti a aj kolegovia v rádiu dlhé roky, tak by som nerada komentovala niečo, čo sa týka jeho. Po prvej odvysielanej relácii sme mali obaja rôzne emócie, nebola to štandardná situácia pre nikoho z nás.

Vy sama ste zaočkovaná? Prihlásili ste sa do lotérie?

Áno, som zaočkovaná. Očkovanie je jediný spôsob, ako sa dostať z tejto pandémie. Nie je iná cesta, ako sa vrátiť k normálnemu životu. Kvôli koronavírusu prišli mnohí moji kamaráti o rodičov. Je našou povinnosťou chrániť najslabších v našej spoločnosti. Starať sa o to, aby deti mohli chodiť do školy a normálne sa vzdelávať. Ja som sa dala zaočkovať, aby som v prvom rade mohla byť so svojimi rodičmi a neohrozovala ich. Do očkovacej lotérie prihlásená nie som, nebolo by to podľa mňa profesionálne.

Vnímate teraz viac ako inokedy odvrátenú tvár Slovákov? Čítate si diskusie pod článkami?

Diskusie pod článkami nečítam, nemá to žiaden význam, len by mi to zbytočne ubližovalo. Ale pravdou je, že mi začali chodiť osobné správy od ľudí cez sociálne siete, toto som doteraz nepoznala. Klikla som si na pár profilov a zistila, že mi píše napríklad nejaká pani v stredných rokoch, ktorá rada pečie pre svoju rodinu, má dva psy a nemá problém mi párkrát za týždeň vulgárne naložiť. Tento rozmer sociálnych sietí som doteraz nepoznala.

Stretli ste sa s nejakou reakciou napríklad aj na ulici?

Myslím, že ja vyzerám na ulici dosť inak, ako na obrazovke. Som najčastejšie bez mejkapu, s deťmi na bicykli, takže si myslím, že ma na ulici málokto identifikuje. Párkrát však na mňa niekto vykríkol, aby sme ho v nedeľu vyžrebovali. (smiech)